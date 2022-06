Vraag van lezer: "Waarom stopt de stikstofproblematiek bij de grens? Heeft het wel zin om maatregelen te nemen die bijvoorbeeld in Duitsland niet in die mate genomen worden?"



Nederland is koploper in Europa als het gaat om de uitstoot van stikstof, vier keer zo veel als gemiddeld. Nergens worden zoveel dieren gehouden als in Nederland. Vlaanderen en Duitsland volgen op de tweede en derde plaats. In Vlaanderen is in februari van dit jaar besloten dat veertig bedrijven in de buurt van natuurgebieden uiterlijk in 2050 moeten sluiten. Het aantal varkens moet daar met eenderde verminderen, meldde vakblad De Nieuwe Oogst in februari. In Duitsland zijn de problemen minder groot omdat er veel meer ruimte is. Overigens worden ook in Duitsland maatregelen genomen om de stikstofuitstoot terug te dringen.