Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Automobilist Berlijn reed met opzet in op voetgangers

Woensdag reed een automobilist met opzet in op een groep voetgangers in het centrum van Berlijn. Volgens de burgemeester van de Duitse hoofdstad kampt de dader met "ernstige psychische problemen". In de reacties werd veel gediscussieerd over psychische problemen als mogelijke oorzaak van dit soort gebeurtenissen. Lezer Carco vindt dit kwetsend:

"Ik lees weer te veel reacties waarin moordzucht en psychische problemen op één lijn gezet worden. Waarin alle mensen met psychische aandoeningen op een levensgevaarlijke hoop geveegd worden. Als autist wil ik daar persoonlijk op reageren."

"Deze reacties ervaar ik als onnodig kwetsend, onwetend en schadelijk. Wat is een 'normaal' iemand? Meer dan 40 procent van alle mensen krijgt een keer psychische aandoening. Zijn al die zes à zeven miljoen mensen 'niet normaal'? En waar wil je ze opsluiten?"

"Mensen met én zonder psychische problemen kunnen agressief en gevaarlijk zijn. Het gaat in beide gevallen om een paar procent. Maar we zijn wél twee keer zo vaak slachtoffer van geweld."

"Zullen we ons gewoon richten op het beschermen van de maatschappij tegen gevaarlijke mensen? Misschien wil je niet bijdragen aan het uitsluiten van mensen met psychische aandoeningen uit de maatschappij en zes à zeven miljoen mensen aan de kant zetten. Dat zou iemand zoals ik helpen."

Ongehoord Nederland verspreidt onjuiste informatie

Ongehoord Nederland schendt de code van de publieke omroep met onjuiste informatie, stelt de ombudsman van de NPO. De volgende zet is nu aan de NPO en het Commissariaat voor de Media.

Er werd in de reacties veel gediscussieerd over in hoeverre omroepen zelf moeten kunnen bepalen wat er gezegd wordt. Volgens lezer Grizzly_Beer is vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar moeten de gemaakte afspraken ook gerespecteerd worden.

"Uiteraard heeft de ombudsman gelijk. Als we samen afspreken dat we in publieke programma's niet bewust en met opzet mogen liegen, en dit moeten corrigeren als dit per ongeluk toch gebeurt, dan moeten er consequenties volgen als men de boel bedondert. Zeker als deze leugens richting strafbare smaad of belediging gaan."

"Je kunt wel beweren dat alle wereldleiders zijn overgenomen door aliens of paniek zaaien dat de Noordzeedijken zijn doorgebroken en iedereen moet vluchten naar Urk. Maar dat soort idioterie kan heel gevaarlijk zijn en moet voorkomen worden. Niet alles valt onder 'vrijheid van meningsuiting'. Je mening moet je kunnen onderbouwen met goed en gedegen bewijs."

Festivalsector loopt op de tenen

Na twee jaar met nauwelijks evenementen storten veel Nederlanders zich weer vol op de festivalzomer. Maar festivalorganisatoren en bedrijven die er diensten leveren, komen - net als veel andere sectoren - amper aan genoeg personeel.

Veel lezers delen hun festivalervaringen in de discussie op NUjij. Ze herkennen de situatie en dat geldt ook voor Mike_Cremers, een technicus in de evenementenbranche. Hij legt de vinger op de zere plek.

"De basis van dit probleem is ontstaan doordat 60 tot 80 procent van iedereen die werkt op festivals zzp'er is. Juist deze zzp'er heeft amper steun ontvangen tijdens de coronacrisis."

"Dus werden ze gedwongen ander werk te gaan zoeken. En velen hebben 'ontdekt' dat een vaste baan beter betaalt en je in het weekend gewoon lekker thuis bent. Daarbij zijn festivals als crew nou niet bepaald de best betaalde jobs. Vaak heel lange dagen voor (te) weinig geld."

