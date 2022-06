Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Institutioneel racisme bij Belastingdienst

Het kabinet erkent dat binnen het intensief toezicht van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Maar de overheidsdienst draait tegelijkertijd ook om de verantwoordelijkheid en gevolgen voor de slachtoffers heen. Door verkeerd gebruik van algoritmes kan een vertekend beeld ontstaan dat zichzelf versterkt, merkt lezer Helpernees op.

"Er is een relatief kleine groep medewerkers bij de Belastingdienst die de algoritmen voor geautomatiseerde risicoselectie van aangiften maken. De mensen op de kantoren die de zo voor handmatige controle uitgekozen aangiften moeten behandelen weten niet of er in die algoritmen discriminerende parameters zitten. Vervolgens behandelen de ambtenaren de aangiften vaak volgens vaste instructies (wat ga je onderzoeken, wat vraag je op, wanneer corrigeer je, enz.)."

"Het kwaad dat hier geschiedt wordt dus veroorzaakt door een beperkte groep waar blijkbaar te weinig toezicht was op hoe die algoritmen tot stand kwamen. Besef wel dat het begint bij het constateren van wat een risico is zoals bijvoorbeeld extreem hoge buitengewone lasten. "

"Pas daarna komen de kwalijke discriminerende elementen erbij en daar gaat het fout. Want wanneer je alleen zoekt in een bepaalde groep, bevestigt het systeem zichzelf dat het daar fout gaat en niet anders. Er zijn topbestuurders die hier verantwoordelijk voor zijn."

Onderdak voor daklozen

Als het aan de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Carola Schouten (Armoedebeleid) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) ligt, moet er meer focus komen op het regelen van een woonplek voor daklozen dan op het bieden van opvang. De bewindspersonen willen structureel 65 miljoen euro per jaar extra beschikbaar stellen.

Lezer Brian_Tjilip vindt het mooi nieuws.

"Ik ben zelf tien jaar dakloos geweest in gemeente X, met de trein op de bonnefooi naar gemeente Y gegaan aan de andere kant van het land. Toen ben ik een housing first-project in gegaan en kon binnen een jaar aan het werk. Nu doe ik weer volledig mee! Ik denk dat oplossen vaak begint bij echt onderdak, zelf weer een woning hebben."

Smaadzaak tussen Depp en Heard voorbij

Johnny Depp heeft gelijk gekregen in de smaadzaak die hij tegen zijn ex Amber Heard heeft aangespannen. De rechtszaak in de Verenigde Staten begon op 12 april en duurde ruim zes weken. De zaak kon gelivestreamd worden en trok wereldwijd de aandacht.

Op NUjij werd de zaak zes weken lang gevolgd en besproken. De meeste NUjij'ers lijken zich ook in de uitslag te kunnen vinden, zoals Spare_me_the_details.

"Heel mooi, zeker na zo'n (dreig)pleidooi van de advocaten van Heard, waarin gesteld wordt dat met het gelijk geven van Depp door de jury, alle slachtoffers van huiselijk geweld te kijk worden gezet."

"Echt iets van deze tijd: als wij geen gelijk krijgen, dan ben je per definitie al fout en tegen iedereen... Mooi dat die dreigementen geen gehoor krijgen!"

Lezer Rob_Jong kijkt verder dan alleen de uitslag.

"Allemaal leuk en aardig, maar hebben ze bij Disney en zo ook de ballen om toe te geven dat ze te snel geoordeeld hebben? Is er nu ook een les getrokken om niet te snel te oordelen?"

"Natuurlijk moet elke klacht van misbruik serieus genomen worden, maar laat eerst de rechterlijke macht uitspraak doen. Veel grote bedrijven zijn als de dood om geassocieerd te worden met misbruik."

