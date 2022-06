In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat een van onze NUjij-redacteuren donderdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Dauw: Hoe worden de uitgelichte reacties uitgekozen?



"Wij lichten een reactie alleen uit als deze écht goed is en bijdraagt aan de discussie. Op deze manier willen we de reageerder belonen, maar ook aan andere NUjij'ers laten zien hoe een geschikte reactie eruitziet."



"Een uitgelichte reactie bestaat vaak uit een aantal zinnen, simpelweg omdat er wat tekst nodig is om een constructieve mening te verwoorden. Verder voldoet een uitgelichte reactie uiteraard aan de huisregels."

"Daarnaast vinden wij het belangrijk om in het overzicht van uitgelichte reacties een onderwerp vanuit verschillende hoeken te belichten. We proberen dan ook zo veel mogelijk uiteenlopende, maar goed onderbouwde reacties uit te lichten. Wij overleggen vaak onderling of een reactie de moeite waard is om uit te lichten."

Roland_Arthur: Waarom is NU.nl zo bang voor feiten met bronvermelding?



"NU.nl is juist helemaal niet bang voor feiten met bronvermelding. Sterker nog, we zijn juist heel blij als er een bron wordt vermeld. Mits het een betrouwbare bron is uiteraard. Dit wordt altijd door een van de NUjij-redacteuren gecontroleerd."



"Het is echter wel zo dat een reactie met een bronvermelding vaak langs de moderatie moet, omdat een bron vaak een link bevat en een link wordt altijd handmatig gecontroleerd. Het kan voorkomen dat een moderator dan een verkeerde inschatting maakt, waardoor een reactie ten onrechte wordt afgekeurd. Dit is in ieder geval absoluut niet de bedoeling."

"Mocht je het vermoeden hebben dat jouw bron onjuist is beoordeeld, stuur ons dan vooral een mailtje (nujij@nu.nl) en dan zoeken wij uit wat er is gebeurd."

Lezer: Nemen jullie als moderatoren (buiten je rol als moderator) ook weleens zelf deel aan discussies op Nujij?



"Ikzelf niet, en voor zover ik weet mijn collega's ook niet. Geloof mij, als NUjij-redacteur zie je zo veel discussies voorbijkomen dat je na een dag werken geen zin meer hebt om er zelf ook nog een potje op los te discussiëren. Wel proberen wij ons tijdens werk zo veel mogelijk in discussies te mengen of lezersvragen te beantwoorden."

Dekrom: Soms wil je een bericht plaatsen en wordt dat doorgestuurd naar de moderatorrobot. Als je hetzelfde bericht plaatst als reactie op iemands post, dan komt het er zonder problemen doorheen en staat je bericht er dus wel. Hoe komt het dat de robot dit dan ineens wel meteen doorlaat? Of was het bericht dus wel gewoon goed?



"Het lijkt erop dat het bericht inderdaad wel gewoon goed was, maar dat het in het ene geval wel moest worden gecontroleerd door een van de moderatoren en in het andere geval niet. Dit komt doordat een bepaald percentage (zo'n 15 procent) sowieso naar de moderatie gaat, ook wel de willekeurige steekproef genoemd."

"Deze steekproef is in het leven geroepen om eventuele fouten van de AI eruit te filteren, maar ook om de AI op basis van de keuzes van de menselijke moderatoren te optimaliseren. MAURA, onze AI-robot, wordt slimmer door af en toe te spieken bij de moderatoren."



"Mocht het gemodereerde bericht uiteindelijk niet verschijnen, dan kan het zijn dat het bericht niet voldeed aan de huisregels. Het bericht is in het eerste geval dan per ongeluk door het AI-filter heen gekomen. Dit gebeurt helaas ook nog af en toe. Vandaar het belang van de willekeurige steekproef."

Pascal00024: Ik merk dat veel nieuwsberichten vroegtijdig op slot gaan, omdat men zich niet aan de huisregels houdt. Ik denk dat dit vaak een open discussie tegengaat. Is het moderatieteam niet te klein als er al vaak (te snel) wordt ingegrepen? En is het misschien een idee om betrouwbare leden soms mee te laten moderen?



"Ik snap dat het vroegtijdig sluiten van een discussie vragen oproept, maar ik wil je op het hart drukken dat dit altijd met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Als er onder een onderwerp volgens ons echt geen zinnige discussie mogelijk is, zien wij ons genoodzaakt een artikel te sluiten. Onze voorkeur gaat hier echter niet naar uit."



"Wij sluiten vaak discussies over strafzaken waarin nog veel onduidelijk is, omdat dit alleen maar speculatie in de hand werkt. Verder gaan wij soms ook over tot sluiten bij artikelen over beruchte, vaak beroemde, personen. Als één iemand alleen maar wordt uitgekafferd, zien wij niet langer de meerwaarde van de discussie."



"Het sluiten van artikelen heeft overigens niks te maken met de grootte van ons team. Wij hebben voldoende capaciteit om de vele duizenden reacties die dagelijks binnenkomen te beoordelen."