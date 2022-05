Schietpartij in Texas

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Feyenoord in de Conference League-finale

Woensdag stond Feyenoord in de Conference League-finale tegen AS Roma. De Rotterdammers bleken tactisch niet opgewassen tegen Roma-coach José Mourinho. De ploeg van trainer Arne Slot ging in de Albanese hoofdstad Tirana met 1-0 ten onder.

Toch is er waardering voor de Europese prestaties van Feyenoord. Het was de eerste finale van de club in twintig jaar en veel fans zijn trots op Feyenoord. Lucky_person verwoordt het als volgt:

"Het was een mooie reis en het einde had veel mooier kunnen zijn. Het doet zeker pijn dat de beker ons is ontglipt. Maar we haalden de finale, dat hebben we toch mooi geflikt! Laten we trots zijn op de jongens en hun prestatie. De finale was zeker niet sensationeel, maar ze hebben ervoor gevochten."

"De kers op de taart was ons niet gegund. Maar de finale halen was een buitengewone stunt. Roma, gefeliciteerd. Jullie waren net wat beter en dat heeft aan onze kans net ontbroken. Maar het was een boeiende reis, waar het team ongetwijfeld weer veel van heeft geleerd. Op naar de Europa League!"

Vrouw aangerand in de trein

Een negentienjarige vrouw werd maandagavond veertig minuten lang betast en aangerand door een man in een trein. De jonge vrouw was onderweg van Amsterdam naar Alkmaar. Ze kon pas alarm slaan toen ze de trein verliet.

Dit nieuws leidde tot veel reacties op NUjij, vaak vol ongeloof. Lezers vonden dat iedereen zich veilig zou moeten voelen in de trein. JessicaB deelt een persoonlijk verhaal dat haar zelf is overkomen:

"Wat ontzettend naar! Ik heb iets soortgelijks meegemaakt een aantal jaar geleden. Een man sloot mij in en begon vervelende dingen te doen. Er zaten andere mensen in de trein, maar niemand zag het en ik durfde niet te roepen om hulp. Ik verstijfde gewoon. Nadat ik moed had verzameld, klom ik over de man heen en rende huilend weg. Ik heb vervolgens door de hele trein gezocht naar een conducteur. Nergens te bekennen, niemand vroeg wat er was."

"Ik heb uiteindelijk een vriend geappt, die 112 heeft gebeld. Uiteindelijk is de man gearresteerd en bleek er toch een getuige te zijn geweest."

"De NS deed niks. Hoewel ik een klacht had ingediend, kreeg ik alleen een kortingskaartje. Ik hoop dat deze vrouw goede verwerkingshulp krijgt om weer met de trein te durven."

Schietpartij in Texas

Dinsdag schoot een achttienjarige Amerikaan zeker negentien leerlingen en twee volwassenen dood op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas. Hij kwam zelf ook om het leven.

Op NUjij reageren lezers emotioneel, maar ook boos op dit nieuws. Net_dat_je_dacht_slimmer_te_zijn vindt het bizar dat de wapenwetten in de Verenigde Staten nog niet zijn veranderd:

"Het sneue is dat Amerika in de greep wordt gehouden door vijftig Republikeinse senatoren. Er ligt een wet klaar die het moeilijker maakt om een wapen te kopen. Die ligt er al twee jaar. De Republikeinse senatoren willen het niet ter stemming brengen of willen de wet niet steunen, terwijl uit peilingen is gebleken dat 90 procent van de Amerikanen deze wet steunt."

"Misschien vinden deze senatoren het belangrijker om op hun zetel te blijven zitten dan te doen wat goed is voor het land. Ik zeg niet dat die wet alles oplost, maar het draagt in ieder geval wel bij aan de oplossing."

"Wat ik nog triester vind is dat ze weer 'thoughts and prayers' uitspreken, maar vervolgens is iedereen het over een maand weer vergeten."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.