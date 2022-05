Sijp: De wapenwet lijkt te verschillen per staat terwijl het landelijke wetgeving is die het recht geeft om wapens te dragen. Hoe kan het dat er toch verschillen zijn tussen staten?



"De Amerikaanse grondwet bevat een aantal grondrechten, die inderdaad landelijk gelden. Maar de staten hebben vergaande autonomie om op allerlei vlakken hun eigen beleid te voeren en ook (in zekere mate) hoe ze die grondrechten interpreteren. Als daar onenigheid over ontstaat, kan het Hooggerechtshof zich daar uiteindelijk over uitlaten."



"Neem abortus (een ander hot topic) als voorbeeld. Het recht op abortus wordt (nu nog) gegarandeerd, op basis van uitspraken van het Hooggerechtshof over de interpretatie van de grondwet, maar een staat mag bijvoorbeeld wel een eigen limiet stellen aan tot hoe ver in de zwangerschap je nog mag overgaan tot abortus of besluiten dat een zwangere verplicht wordt om eerst de hartslag van een foetus te horen."



"Het tweede amendement van de grondwet, dat het recht op vuurwapenbezit vastlegt, is overigens best voor meerdere interpretaties vatbaar."



'A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.'



'Een goed gereguleerde militie, zijnde noodzakelijk voor de veiligheid van een vrije Staat, zal op het recht van het volk om wapens te bezitten en dragen geen inbreuk worden gemaakt.'



"En ja, ook in het Engels is die zin wat krom."