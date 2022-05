Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Huidige aanpak jeugdzorg niet houdbaar

De jeugdzorg moet flink op de schop, blijkt uit een brief van staatssecretaris Maarten van Ooijen. Zo gaat er volgens de bewindsman steeds meer geld, tijd en energie naar lichtere vormen van hulp, terwijl dat juist hard nodig is om beter voor de kwetsbaarste kinderen te zorgen. Lezer Khaleesi, die zelf werkzaam is in de jeugdzorg, is het ermee eens dat de jeugdzorg op de schop moet, maar niet door te bezuinigen op de lichte jeugdhulp.

"Lichte jeugdhulp helpt toch erger voorkomen? Het is een flinke kostenpost maar anders belanden vele kinderen straks in de complexe jeugdhulp of complexe volwassenenhulp. Dat kost nog veel meer…"

"Mijns inziens sla je twee vliegen in een klap door het speciaal onderwijs weer toegankelijker te maken. Kinderen met een rugzakje kunnen zo weer met meer plezier naar school. Het is absurd wat voor psychologische onderzoeken en hulpverleningstrajecten worden opgestart omdat kinderen doodongelukkig in de klas zitten."

"Als dit weer gemakkelijker gaat, scheelt dat heel veel geld en zijn gelijk ook vele problemen in het onderwijs opgelost (zoals volle klassen, werkdruk docenten)."

Blackpool-spits Daniels uit de kast

Maandag maakte de zeventienjarige voetballer Jake Daniels bekend homoseksueel te zijn. Hij werd daarmee de eerste actieve voetballer die in Engeland uit de kast is gekomen sinds Justin Fashanu in 1990. Momenteel is Daniels de enige speler in de hoogste Engelse voetbalcompetities die openlijk homoseksueel is.

Op NUjij kreeg de voetballer veel steun. Lezer Een_Gebruiker verwoordt het als volgt:

"Ik blijf het apart vinden dat je kenbaar moet maken wat je geaardheid is. Dit heeft toch totaal geen invloed op je talenten, lijkt mij? Waarom zou een voetballer zich dan ook moeten verantwoorden voor iets wat buiten het veld gebeurt. Is toch zijn of haar eigen 'keuze'. Daarbij zet ik keuze natuurlijk tussen aanhalingstekens omdat men er niet voor kiest."

Hay_Verhey is het niet helemaal met Een_Gebruiker eens:

"Ik lees hier veel reacties als: 'waarom is het expliciet nodig om iemands geaardheid te vermelden. Het gaat toch alleen om voetballen?' Laten we dan ook afspreken dat we niet meer schrijven en praten over voetballers en hun vriendinnetjes of vrouwen. En voetballers die openlijk voor hun heteroseksualiteit uitkomen. Het gaat toch alleen om voetbal?"

Hybride warmtepomp vanaf 2026 verplicht

Mensen worden vanaf 2026 verplicht om een hybride warmtepomp te installeren als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Op NUjij werd veel gediscussieerd over de haalbaarheid hiervan, een installateur vertelt dat het een lastig verhaal wordt.

"Woningen zonder vloerverwarming en goede isolatie zijn gewoon niet geschikt. Een warmtepomp haalt ongeveer 35 graden cv-water, met radiatoren kun dan net tot begin oktober je huis verwarmen. In de praktijk stook je dus op gas, maar heb je wel geïnvesteerd in een installatie van rond de 6.000 tot 10.000 euro."

"Eerst optimaal isoleren, vloerverwarming aanleggen en dan pas nadenken over een warmtepomp. Hybride is overigens altijd een combinatie van twee apparaten, dus een losse ketel en een warmtepomp."

Deze, en andere reacties hebben geleid tot meer artikelen over de warmtepomp. Bijvoorbeeld over de werking van de warmtepomp en de financiering ervan.

