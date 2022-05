Tijdens ons maandelijkse vragenuur met de hoofdredactie van NU.nl zat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

T_deGroot: Wanneer mogen jullie een artikel vrijgeven en welke bronnen gebruiken jullie daarvoor?



"Journalisten mogen een stuk plaatsen wanneer ze dat willen, daar zijn geen regels voor. Wel heb je soms te maken met een embargo. In dat geval krijgen wij een nieuwsbericht (bijvoorbeeld een rapport) en mogen we dat pas op een bepaald moment plaatsen."

"Ook is het niet ongebruikelijk om de quotes van iemand die je hebt geïnterviewd voor te leggen. Die mag het dan controleren op feitelijke onjuistheden. Maar ook dan is het uiteindelijk aan de journalist zelf om te beoordelen of het stuk waarachtig en in evenwicht is."

Lidatode: Een paar weken geleden had NU.nl een casinoreclame, ter onderbreking van video's. Was het ethisch wel juist om reclame te maken voor gokken?



"Ik ga niet over de advertenties, maar weet dat we ons aan de wet houden. Sinds kort kunnen meer gokbedrijven adverteren, onder strikte voorwaarden."

"DPG, de eigenaar van NU.nl, heeft ervoor gekozen om zelf ook terughoudender te zijn met deze advertenties. Dat betekent eigenlijk dat we meer gokadvertenties zouden mogen laten zien dan we doen. Ik weet wel dat het openen van de gokmarkt onder druk staat. Mochten er dingen veranderen in de wet, dan passen we dat uiteraard ook aan op NU.nl."

LennieNovo: Wanneer wordt het mogelijk voor lezers om bepaalde katernen uit de app te verwijderen? Ik ben niet geïnteresseerd in voetbal-, roddel- of de NU+-katernen, maar wil wel het normale nieuws lezen.



"Die vraag krijgen we vaker, maar om twee redenen is dat er nog niet. Ten eerste willen we niet dat onze bezoekers in een filterbubbel komen. Dus als jij allerlei rubrieken weghaalt, ga je misschien dingen missen."



"Daarnaast zeg ik eerlijk: we hebben slechte ervaringen met dingen die mensen zelf moeten instellen. Dus stel, we bouwen dit, dan vrees ik dat weinig mensen het gebruiken. Wat ook zonde is van onze kostbare tijd."



"We geloven meer in het aanpassen van de voorpagina op jouw gedrag. Zo zien mensen die sneller terugkeren in onze app tegenwoordig al een 'Net binnen'-blokje boven Algemeen. En ik kan me ook voorstellen dat we bijvoorbeeld iets minder voetbal of achterklap laten zien aan mensen die dat niet boeiend vinden. Maar helemaal weghalen? Dat denk ik niet."

WiebeKoehoorn: Hoe belangrijk vinden jullie het om als nieuwsplatform een bijdrage te leveren aan de financiële gezondheid van jullie lezers, zeker in deze onstabiele tijden?



"Wij helpen jullie bij het maken van keuzes. Zo zie ik onze rol. Onze redacteuren leggen het nieuws uit en steeds vaker zoeken we ook antwoorden op jullie vragen."

"We hebben ook een aparte redactie die servicejournalistiek maakt. Dat zijn verhalen waar je praktisch wat mee kunt in je leven. Dat gaat onder andere over eten en drinken en gezondheid, maar ook veel over geld."

In hoeverre vind jij dat NU.nl een toevoeging is voor het Nederlandse medialandschap in vergelijking met andere media (lees: De Telegraaf, NRC e.d.)? En zien jullie elkaar eerder als collega's of concurrenten? Is er bijvoorbeeld ook communicatie tussen jullie allen als er een groot nieuwsbericht is?



"Natuurlijk vind ik NU.nl van onschatbare waarde in het Nederlandse medialandschap. Maar je vraagt het dan ook aan de hoofdredacteur."



"Maar in alle ernst: ik vind dat alle merken iets toevoegen aan elkaar. NU.nl wil bijvoorbeeld vooral heel erg feitelijk zijn, bij ons vind je geen columnisten. En daarnaast zijn NUjij en interactie met jullie een heel erg belangrijk onderdeel van onze journalistiek."



"Uiteraard zijn we concurrenten van elkaar. Dat geldt ook voor het AD, waarmee we zelfs in hetzelfde bedrijf zitten. Maar we zijn ook collega's. Er is regelmatig overleg met hoofdredacteuren onderling, maar nooit om af te stemmen hoe we een verhaal brengen. Dat gaat dan meer over de veiligheid van journalistiek en hoe we die kunnen bewaken."

