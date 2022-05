In tot hoeverre vind jij dat NU.nl een toevoeging is voor de Nederlanderse media uitlaat in vergelijking met andere uitlaten (lees: Telegraaf, NRC ed.). En zien jullie elkaar eerder als collega's of concurrenten? Is er bijvoorbeeld ook communicatie tussen jullie allen als er een groot nieuwsbericht is?



"Natuurlijk vind ik NU.nl van onschatbare waarde in het Nederlandse medialandschap. Maar je vraag het dan ook aan de hoofdredacteur. :-)"



"Maar in alle ernst: ik vind dat alle merken iets toevoegen aan elkaar. NU.nl wil bijvoorbeeld vooral heel erg feitelijk zijn, bij ons vind je geen columnisten. En daarnaast is NUjij en interactie met jullie een heel erg belangrijk onderdeel van onze journalistiek."



"Uiteraard zijn we concurrenten van elkaar. Dat geldt ook voor het AD, waarmee we zelfs in hetzelfde bedrijf zitten. Maar we zijn ook collega’s. Er is regelmatig overleg met hoofdredacteuren onderling, maar nooit om af te stemmen hoe we een verhaal brengen. Dat gaat dan meer over de veiligheid van journalistiek en hoe we die kunnen bewaken."