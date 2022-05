Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Songfestival-koorts

Afgelopen zaterdag veroverde zangeres S10 de elfde plek tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Op NUjij dragen de lezers S10 een warm hart toe. Op NUjij zei Fais_Amazingh het volgende over de zangeres:

"Het is toch mooi om te lezen hoe verschillend er over het nummer wordt gedacht en dat ieder zo zijn eigen smaak heeft. Als een ieder dezelfde smaak zou hebben, dan zou het ook maar saai zijn."

"Ik persoonlijk voel het nummer wel binnenkomen, op de een of andere manier raakt het mij wel. En de zangeres ken ik verder niet, maar ik vind wel dat ze iets heeft wat anderen niet hebben. Een soort van mysterieuze uitstraling, zeker geen dertien in een dozijn. Ik gun het haar van harte."

Ajax pakt 36e landstitel

Met een 5-0-overwinning op Heerenveen werd Ajax woensdagavond voor de 36e keer landskampioen. Lezer Clubber_Lang kijkt terug op een mooi seizoen.

"Het was weer een mooi seizoen. Verrassend dat PSV zo dichtbij is gekomen. Maar aan het eind is Ajax de terechte kampioen, met niet alleen de meeste punten maar ook de meeste doelpunten en minste tegendoelpunten. Nu Feyenoord nog de finale winnen en dan op naar het volgende seizoen."

Het is ook de uitkomst van een goed beleid bij de Amsterdamse club, vindt lezer Edigy.

"Terechte kampioen. Jammer voor anderen, maar we zitten nu eenmaal voor een aantal jaar in een Ajax-tijdperk. Dankzij geweldig beleid in de afgelopen jaren."

"Er zijn volwassenen spelers gehaald zoals Klaassen, Tadic en Blind, die het allemaal perfect doen. Zoveel jonge spelers klaargestoomd voor het grote werk, zoals De Ligt, De Jong en nu Gravenberch en Rensch. Maar ook de net niet absolute toppers als Mazraoui en Tagliafico konden uitstekend excelleren."

"Kampioen word je door een meerjarenbeleid. Ik ben benieuwd hoe Ajax zich gaat omvormen voor volgend seizoen."

Derksen terug op de buis?

Johan Derksen gaf afgelopen week aan dat het programma Vandaag Inside toch terugkomt op televisie, inclusief hemzelf, Wilfred Genee en René van der Gijp. Talpa Network noemde de berichtgeving over een terugkeer van het programma eerder nog voorbarig.

Lezer JWuh vindt het gek dat het programma terugkeert.

"Ik was trouwe kijker en fan van het programma. Maar ik vind wel dat men deze keer een duidelijke grens heeft overschreden. Ze hadden zelf het tij kunnen keren door in de twee laatste uitzendingen te laten blijken dat ze begrepen waarom het rumoer was ontstaan. Dat deden ze in mijn ogen niet."

"Nogal gepikeerd gaf Johan Derksen aan nu definitief met het programma te stoppen. En nu na twee weken zou hij wel weer terug willen komen. Ik ben benieuwd naar de onderbouwing van Talpa en met name van Derksen zelf."

"Bij een vorig afscheid zei hij dat hij niet meer geloofwaardig zou zijn als hij terug zou keren. Toen kwam hij toch terug. Nu vertrok hij opnieuw, en zou hij weer terugkomen. Het mag van mij, maar voor mij is de oprechtheid er wel vanaf. Persoonlijk lijkt het mij beter als ze op een andere manier terug zouden keren, zoals op internet."

"Voor hen die weer gaan kijken: veel plezier. Ik haak af als kijker. En voor hen die zich altijd al ergerden aan het programma: je hoeft niet te kijken."

Met deze laatste zin is lezer Anouk_Li het niet eens:

"Die 'kijk dan niet'-reacties blijven ook maar terugkomen. Het gaat er niet om dat mensen tijdens het zappen plots deze hoofden voorbij zien komen en dan getriggerd kunnen worden. Mensen willen dat dit programma van de buis wordt gehaald, omdat kwetsend gedrag anders wordt genormaliseerd en geapplaudisseerd. Dit heeft gevolgen voor hoe mensen met elkaar omgaan."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.