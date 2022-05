Dinsdag barst het spektakel van het Eurovisie Songfestival los met de eerste halve finale, waarin S10 gaat optreden met haar lied De Diepte. NU.nl-verslaggever Lara Zevenberg zat een uur lang klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Zie hier een kleine greep uit de beste vragen en antwoorden.

Vraag van Julius: "Hoeveel invloed denk je dat de oorlog in Oekraïne zal hebben op het Songfestival?"

In principe is het Songfestival een niet-politiek evenement, maar met een oorlog in Europa is dat natuurlijk een stuk ingewikkelder. Tijdens de eerste repetitie merkte je al wel dat de nadruk ligt op veel samen zijn en samenwerken. Dat speelt dit jaar duidelijk een grotere rol dan voorgaande jaren.

Vraag van Humano: "Zijn er veel landen die weer eens in hun eigen taal zingen of is het merendeel weer Engels?"

Er is dit jaar zelfs een land dat met een oude taal meedoet: Frankrijk zingt in het Bretons, een Keltische taal die maar door een paar honderdduizend mensen gesproken wordt. Er is dit jaar echt een goede afwisseling. Portugal zingt bijvoorbeeld weer in het Portugees, Roemenië is helemaal in het Roemeens en de inzendingen van Kroatië en Albanië hebben allebei een paar zinnen in hun eigen taal. IJsland en Spanje zingen ook in zijn eigen taal.

Vraag: "Waarom doen landen als Israël en Australië mee, terwijl ze niet in Europa liggen? En als een van deze landen wint, organiseren zij het dan ook de volgende editie?"

Israël heeft in 2019 nog het Songfestival georganiseerd: Duncan Laurence won toen in Tel Aviv, dus de organisatie van het Songfestival kan die kant op. Als Australië wint, gaan we niet met z'n allen naar bijvoorbeeld Melbourne: de European Broadcasting Union (EBU) heeft afgesproken dat dan een ander land de organisatie overneemt.

Wat betreft de deelname van Australië en Israël: iedereen die is aangesloten bij de EBU mag in principe meedoen, dus Egypte zou bijvoorbeeld ook kunnen beslissen eens mee te gaan doen. Donderdag kom ik hier nog met een uitgebreider stuk over, want het is best een technisch verhaal.

Vraag van Erik___: "Hoe is het geregeld met de puntentelling van Oekraïne dit jaar? Is er ook een Oekraïense televoting of alleen jury? En als ze winnen, wie gaat het dan volgend jaar organiseren?"

Goede vraag! Er is door de EBU tot nu toe niets gezegd over een verandering in televoting. In principe krijgt iedereen evenveel punten te verdelen, dus het maakt niet zoveel uit hoeveel mensen daadwerkelijk gestemd hebben per land.

Als Oekraïne dit jaar wint, zou het de volgende editie het liefst natuurlijk zelf organiseren. Mocht dat niet lukken, omdat de oorlog nog bezig is of ze druk zijn met de wederopbouw van het land, dan wordt in principe aan de andere deelnemers gevraagd wie zich dan zou willen aanbieden voor de organisatie. Dan zou het Songfestival dus ook zomaar in Nederland kunnen plaatsvinden, maar dat is even afwachten.

Vraag van Xineohp: "Hoe accuraat zijn de voorspellingen van de bookmakers? In verschillende polls zie ik dat Oekraïne niet op nummer één staat. Smaken verschillen natuurlijk, maar ik vind de Nederlandse inzending dit jaar een van de beste. Is er een kans dat S10 in de top vijf komt in plaats van wat de bookmakers nu voorspellen?"

De bookmakers hebben er de afgelopen jaren niet heel vaak naast gezeten als het specifiek om de winnaar gaat, maar de rest van de lijst wijkt vaak nog flink af. De bookmakers voorspellen de uitslag op basis van inleggen: er zijn dus een heleboel mensen die denken dat Oekraïne gaat winnen, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze ook echt de meeste stemmen krijgen. Er is zeker een kans dat S10 nog in de top vijf terechtkomt: ze is populair onder journalisten en iedereen denkt dat ze van de professionele jury nog flink veel punten zal krijgen.

