Moet de Europese Unie altijd verder integreren? Wat hebben wij eraan als er meer landen bij de EU komen? En hoeveel macht heeft de EU nou eigenlijk? Adriaan Schout, EU-expert van het Instituut Clingendael en professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zat een uur lang klaar om al jullie vragen over de EU te beantwoorden. Zie hier een overzicht van de beste vragen en antwoorden.

Vraag: "Welke voordelen heeft EU-lidmaatschap voor Nederland? En wat zijn de nadelen?"

De voordelen van Europese samenwerking zijn groot omdat Nederland internationale dreigingen niet alleen aankan. Migratiestromen uit Afrika en het Midden-Oosten vragen om een Europese aanpak. Andere lidstaten worden gedwongen hun grenzen op orde te hebben en de EU helpt bij grensbewaking en opvang van vluchtelingen.

Ook klimaat en internationale veiligheid zijn zaken waar Nederland alleen internationaal amper iets betekent. Daarnaast is de EU een grote markt die enorme kansen biedt. Het bedrijfsleven is sterk voor de EU. Nederland zou zonder de Europese markt niet zijn opgewassen tegen de Chinese markt en niets kunnen doen tegen dumpprijzen van staal uit de Verenigde Staten.

Nadelen zijn er ook. Lidmaatschap betekent compromissen. Nederland wil bijvoorbeeld minder betalen voor het Europese landbouwbeleid en vindt dat de Europese Centrale Bank (ECB) te actief is geweest met geldverruiming (met het onofficiële doel om Italië te steunen). Elk land maakt de afweging tussen de voor- en nadelen van lidmaatschap. Behalve in het Verenigd Koninkrijk (Brexit) staan alle lidstaten desalniettemin achter de EU.

Vraag van Stephan: "Heeft de Europese Unie eenzelfde pact als de NAVO? Met andere woorden: beschermen landen van de Europese unie elkaar ook financieel of militair?"

Ja, in de EU zullen lidstaten elkaar ook beschermen en steunen. Maar de militaire status van de NAVO is vele malen groter door onder andere de positie van de Verenigde Staten en doordat de NAVO door de Koude Oorlog een gevestigde reputatie in de internationale machtsbalansen heeft.

Vraag van Sikeman: "Ik kom zelf uit Noord-Macedonië, een klein land in de Balkan. Voor mij en het volk daar zal de EU veel kunnen betekenen. Maar hoe zit dat de andere kant op? Waarom zou de EU een landje als Noord-Macedonië in de EU willen? Wat voor toegevoegde waarde heeft het? Of juist waarom niet?"

De meerwaarde van uitbreiding op de Balkan is de stabilisering van de - doorgaans - zwakke landen daar. Dit raakt ook aan de invloed die andere machtsblokken zoals China en Rusland kunnen hebben op de Balkan. Maar de stabilisatie moet vooral vanuit potentiële lidstaten zelf komen. Landen van buitenaf hervormen is bijna onmogelijk en de ervaringen met bijvoorbeeld de Hongaarse toetreding zijn niet goed.

De EU kan helpen om lidstaten economisch, juridisch en beleidsmatig te hervormen, maar het echte werk - inclusief het kiezen van geschikte politici - moet in de landen zelf gebeuren.

Vraag: "Veelgehoorde kritiek op de EU luidt dat zij niet democratisch zou zijn omdat EU-politici niet gekozen zouden zijn. Wat vindt u hiervan?"

Democratie vraagt om een veelheid van processen en instrumenten. Europese besluiten die genomen worden gaan via nationale parlementen. Daaraan vooraf gaan talloze overleggen van staatshoofden, ministers, ambtenaren, experts, etcetera.

Ook is de EU behoorlijk transparant. Alles bij elkaar is de EU democratisch. Voor sommigen kan de EU echter nog democratischer door het Europees Parlement (EP) meer macht te geven, transnationale kieslijsten, etcetera. De vraag is dan wel of het EP juist niet verder van de burger afstaat. Deze discussie over de vorm van democratie in de EU zal nog jaren duren. Ook in lidstaten vinden voortdurend discussies plaats over de vorm van de democratie.

Vraag: "Om de grote opgaven als veiligheid, klimaat en duurzaamheid aan te pakken lijkt samenwerking noodzakelijk. Door met anderen samen te werken wordt de 'eigen' invloed op het onderwerp kleiner. Mensen hebben echter ook behoefte aan invloed vanuit een zekere mate van herkenbare gemeenschappelijkheid. Dat levert spanning op als de aanpak niet de jouwe is. Wat is het optimum tussen eigenheid en gezamenlijkheid en hoe kan dat het beste vormgegeven worden?"



Het optimum hangt af van hoe je de EU het liefst ziet. Een Europese federalist wil, vergelijkbaar met de nationale democratie, dat het Europees Parlement de besluiten neemt en daarvoor ook Europese belastingen heft. Het klimaatbeleid zal landen met veel elektriciteit uit kolen hard treffen en zal dus vragen om Europese compensatie. Dit vraagt veel solidariteit en centralisatie van besluiten.



In de context van de EU nu gaat het veelal om naar elkaar toe groeien. Dat het spanningen oproept, hoort bij politiek. Op het gebied van milieubeleid heeft de EU op deze manier veel bereikt en met behoud van steun doorgaans. Op het gebied van stikstofbeleid lijkt het erop dat - althans voor Nederland - het beleid te ambitieus is geweest.



Het behoud van steun bij aanpassingsprocessen vraagt om Europese voorzichtigheid, flexibiliteit en behoud van nationale kenmerken. Maar het vraagt ook om toezicht en ingrijpen. Politiek is het vinden van de juiste balans. Lidstaten zullen voortdurend moeten vechten voor hun invloed op de besluiten en voor de ruimte die ze willen houden. En de Europese Commissie zal moeten durven toe te zien dat lidstaten hun ruimte niet misbruiken voor nietsdoen.

