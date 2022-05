Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij. In deze speciale editie lees je de beste reacties van 4 en 5 mei.

Hemelvaart vervangen door Bevrijdingsdag?

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn één keer in de vijf jaar een dag vrij. Dat komt doordat er geen wettelijke verplichting bestaat over feestdagen als betaalde vrije dag.

De roep om dit te veranderen is groot. Ruim zeventienduizend van onze lezers stemden op onze stelling 'Bevrijdingsdag moet Hemelvaart vervangen als jaarlijkse landelijke vrije dag'. 41 procent is het daarmee eens, 59 procent is het oneens.

Veel NUjij'ers zien wel graag een andere opzet van de vrije dagen. Volgens lezer Zark verliest Bevrijdingsdag namelijk zijn waarde in de huidige situatie.

"Hemelvaart vervangen hoeft niet, echter van Bevrijdingsdag jaarlijks een vrije dag maken wél. Doordat het nu geen vrije dag is, is het belang van Bevrijdingsdag een stuk kleiner dan wanneer het wel een vrije dag zou zijn."

"De aandacht voor de bevrijding is in de loop van de jaren behoorlijk afgenomen en om ook aan de nieuwe generaties te laten zien wat er gebeurd is en welke impact dit heeft gehad, lijkt het me prima om er een vrije dag van te maken zodat mensen daadwerkelijk kunnen vieren dat Nederland bevrijd is."

Lezer Mooi_verhaal wil de vrijheid over de invulling van de vrije dagen juist geven aan het individu.

"Verplichte vrije dagen vind ik per definitie onzin en vrijwel altijd bepaald vanuit een specifieke doelgroep (meestal christelijke overtuiging). Wat mij betreft al deze dagen afschaffen en meer vrije dagen vrij te besteden."

"Dan kan een gelovige zijn eigen vrije dagen uitkiezen en moslims bijvoorbeeld deze dagen dus ook voor het Suikerfeest kunnen gebruiken, of misschien Keti Koti, wat vorig jaar een discussie was. Flexibiliteit voor de behoefte van het individu, dat zou toch eens prettig zijn."

Aandacht voor Nederlandse verzetsvrouwen

Iedereen kent Erik Hazelhoff Roelfzema, de soldaat van Oranje, maar in het verzet waren ook veel vrouwen actief. Op NU.nl ging de aandacht naar Henriëtte Pimentel, Jacoba van Tongeren en Frieda Belinfante.

Lezer Atmosferic vertelt over zijn oma, die ook een rol speelde in het verzet:

"Mijn grootste verzetsheldin blijft mijn oma. Mijn opa en mijn oma hebben elkaar in 1943 leren kennen, omdat zij beiden in het verzet zaten. Mijn opa ruimde namelijk als zeventienjarige de parachutes en ander "afval" op met zijn bakfiets, terwijl de vliegeniers naar de ouderlijke boerderij van mijn, toen nog zestienjarige, oma werden gebracht waar ze onder de hooiberg verstopt werden."

"Later hingen de erkenningen en lintjes ingelijst in de woonkamer. Mijn oma is in 1994 onderscheiden voor haar verzetsdaden. De Tweede Wereldoorlog en wat mijn grootouders hebben gedaan, heeft in onze familie een speciale plek. Zelfs nog 25 jaar nadat ze beiden gestorven zijn."

Slachtoffers van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog herdacht

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam op woensdag werd voor het eerst expliciet aandacht besteed aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Er werd een krans gelegd voor Indonesiërs die stierven door geweld, verwaarlozing, internering en honger.

Op NUjij werd hier flink over gediscussieerd. Mirella_Santoor_de_Rootas is blij dat deze stap is gezet:

"Ik beschouw dit als de eerste stap, zoals die van een baby. Hoera! Het begin is er, maar met lopen heeft het nog niet veel te maken. Ik hoop dat deze stap meer betekent dan een excuus als antwoord op maatschappelijke dwang. Ik hoop dat ook de vele, vele tienduizenden Indische mensen genoemd worden, die slachtoffer werden van de oorlog en de periode daarna."

"Er wonen bijna twee miljoen Indische mensen in Nederland en de meesten van hen dragen deze nooit erkende trauma's generaties met zich mee. Erkenning is ongelooflijk belangrijk om die meegedragen pijn los te laten."

