Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Johan Derksen bekent seksueel grensoverschrijdend gedrag

De rel rond Johan Derksen hield de gemoederen flink bezig op NUjij. Derksen bekende dinsdagavond op televisie dat hij zo'n vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars zou hebben gepenetreerd.

Later krabbelde de analist terug, maar weigerde hij zijn excuses te maken. Het leidde tot een storm van kritiek en de carrière van Derksen lijkt voorbij nu veel sponsoren en radiozenders de samenwerking met hem hebben stopgezet.

"Zijn televisiehoudbaarheidsdatum was al lang verstreken", vindt NUjij'er Hersenscheet.

"Verder hoeft hij inderdaad nergens excuses voor aan te bieden, afgezien van aan de dame in zijn verhaal. Maar Derksen moet niet denken dat er geen verschil is tussen een drol onder een krant leggen, die aansteken en dan aanbellen en zijn integriteit schendende dronkenmansactie waarvan hij klaarblijkelijk nog zoveel details weet. Hij verpakt het als een guitige kwajongensstreek door een verlopen oude man."

"En daarbij gaat het verweer 'stel ik me een keertje kwetsbaar op, is het nog niet goed' niet op. Dan had hij het gewoon voor zich moeten houden, want waarom vertelt hij dit nu?"

"Als kritiek op de woke en cancelcultuur is het ook nog een volstrekt belachelijk voorbeeld en Derksen mist de inhoud om zoiets doordacht te doen."

Niet alleen Derksen, maar ook zijn tafelgasten krijgen kritiek. Lezer Juust legt uit:

"Ik vond vooral de lacherige sfeer kwalijk. Het opbiechten van Derksen had ook als het openbreken van het onderwerp kunnen uitpakken. Waardoor de weg geopend zou kunnen worden om bespreekbaar te maken dat dit soort gedrag veel voorkomt, om erachter te komen hoe dit kan en hoe het voorkomen kan worden."

"Ik denk dat Derksen zich oprecht openlijk afvroeg hoe fout hij is geweest. Zijn vrienden aan tafel hebben hem duidelijk gemaakt dat het volgens hen niet alleen volledig normaal, maar bovendien ook erg grappig is om een kaars in een bewusteloze vrouw te stoppen. Dát is het grote probleem van deze uitzending. Niet het opbiechten zelf, maar het normaliseren van dit gedrag."

"Ik vind dus ook niet Derksen de grote boeman, maar het hele programma en alle weglachers."

Henny Vrienten overleden

Doe Maar-voorman Henny Vrienten is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. Op NUjij werden niet alleen condoleances en steunbetuigingen geuit, maar deelden onze lezers ook hun mooiste verhalen.

Zo ook Beniluxpark_Beniluxpark:

"Een icoon uit mijn jeugd is niet meer. We gingen naar veel concerten van Doe Maar en waren grote fans."

"We zijn zelfs als echte fans eens op de bonnefooi naar Tilburg gegaan om zogenaamd een interview te doen voor de schoolkrant. Als brutale tieners belden we aan bij zijn adres. We werden ontvangen en konden allerlei vragen stellen. Helemaal in de zevende hemel kwamen we na lange tijd buiten."

"Ik denk nog vaak met een glimlach terug aan dat moment uit mijn jeugd (ben inmiddels 56) Ik heb thuis nog alle plakboeken met de handtekeningen uit die tijd."

Nederland viert Koningsdag

Afgelopen woensdag vierde Nederland de verjaardag van koning Willem-Alexander. Wij vroegen de lezers wat zij eigenlijk van het koningshuis vinden. Voegt het koningshuis voldoende toe aan Nederland om de kosten te rechtvaardigen?

Lezer KBee heeft hier een uitgesproken mening over:

"Het is niet alleen een kwestie van financiële plussen en minnen. Waar het koningshuis bij de een voor een warm gevoel zorgt, zorgt het bij mij voor een gevoel van onbehagen en chagrijn. Waarom betalen ze geen belasting? Waarom krijgen ze zo'n hoge vergoeding? Waarom worden de bossen rond Apeldoorn voor zijn jachtgenot afgesloten, waarom al die privileges?"

"En dat voor een man die keer op keer laat zien een verkeerd afgesteld moreel kompas te hebben. Wat mij betreft schaffen we het koningshuis vandaag af."

Poarnemius_Maximus is het hier niet mee eens. Deze lezer ziet ook de voordelen van het koningshuis:

"Het liefst zou ik een koningshuis hebben dat gewoon belasting betaalt en minder geld ontvangt. Ik ben vaak genoeg kritisch op ons koningshuis, maar er valt ook absoluut wat te zeggen vóór het hebben van deze staatsvorm."

"Het zorgt voor een stabiele vertegenwoordiging en een zekere mate van aanzien in bepaalde landen die veel waarde aan de adel hechten. Dat leidt weer tot meer handel en betere connecties met zulke landen."

"Het is goed om een statische apolitieke macht te hebben die boven de dynamiek van de alledaagse politiek staat. We wisselen elke vier jaar van leiderschap, er kan veel schommelen in beleid en de uitvoering daarvan. Dan is het prettig om een macht te hebben die daarboven staat. Zo hebben veel republieken zowel presidenten als premiers, waarbij één een meer symbolische toezichtrol heeft."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.