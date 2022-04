Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Veiligheid voor sekswerkers

Sekswerkers moeten makkelijker legaal kunnen werken, en daarom moet het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk van tafel (Wrs), vinden sekswerkers en betrokken organisaties. Zij denken dat meer sekswerkers straks illegaal aan het werk zullen gaan, wat grote invloed op hun veiligheid heeft. Een grote stap achteruit, vindt lezer Henk_oet_Grunn.

"En ik leefde maar in de rozebrilveronderstelling dat het helemaal geen illegaal beroep was. Dat we dat al lang achter ons gelaten hadden. Prostitutie is immers niet strafbaar, dus dan kan het beroep van sekswerker ook niet illegaal zijn."

"Die Wrs is gewoon een stap achteruit. Dat concludeert de Raad van State ook heel duidelijk."

"En de wet is ook ingrijpend: als je de regels letterlijk volgt, is zelfs de verhuurder van een werkruimte strafbaar als de sekswerker niet geregistreerd is."

"Soms denk ik dat ons land zijn progressieve kompas al jaren kwijt is. Van gidsland zijn we eigenlijk gewoon weer een burgerlijk staatje geworden dat achterloopt bij al die landen waar we eerder met het vingertje naar wezen."

Wimbledon weert Russische tennissers

Russische en Belarussische tennissers mogen vanwege de Russische inval in Oekraïne dit jaar niet meedoen aan Wimbledon. Dat betekent dat topspelers Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka niet in actie zullen komen.

Rublev heeft als eerste bezwaar gemaakt tegen deze maatregel. Toch lijkt de meerderheid op NUjij achter de beslissing van Wimbledon te staan. Lezer Ko_de_boswachter legt uit waarom.

"Rublev heeft zich uitgesproken tegen de oorlog, Medvedev volgens mij ook. Meer mag je van hen niet verwachten."

"Desalniettemin sta ik toch achter de actie van Wimbledon. Poetin en zijn bandieten zijn volgens mij erg gevoelig voor reputatie en aanzien. Iedere game die Medvedev of Rublev wint, wordt waarschijnlijk verkocht als een enorme overwinning van moeder Rusland op vijandig grondgebied."

"Balen en sneu voor de Russische sporters, maar sport is echt een bijzaak. Dat het Kremlin al zo reageert, zegt al genoeg."

Ongewenste seksuele aandacht op werk

Het percentage werknemers dat aangeeft tijdens werk te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht is weer gestegen naar het niveau van voor corona.

Vooral jonge vrouwen hebben dit ervaren, bleek afgelopen week uit onderzoek. Jasmijn_v heeft dit zelf ook meegemaakt en vertelt haar verhaal op NUjij:

"Ik heb in de bouw gewerkt en ik snap dat veel mensen denken dat er 'gewoon' een grapje gemaakt wordt of dat het allemaal wel meevalt. Maar ik was daar om mijn werk te doen, net als de mannen die daar werkten. Toen ik mij aan mijn nieuwe collega's voorstelde, werd meteen gezegd: 'Jammer dat je niet blond bent, maar hier doen we het ook mee.' Dagelijks werden er opmerkingen gemaakt of ik niet beter een roze bouwhelm op kon zetten. Ik kreeg dagelijks seksueel getinte berichten van collega's (dat ze met mij naar bed wilden gaan)."

"De grens is dan bereikt. Dan kun je nog zo sterk in je schoenen staan, het blijft enorm vervelend en ongepast als dit aanhoudend gebeurt. Ben ik blij met complimenten? Nee. Niet op deze manier. Dit hoort niet thuis op de werkvloer!"

