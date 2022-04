In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat redacteur NvdP woensdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van Rob Vee: "Worden de moderators wel eens kritisch bekeken vanuit de redactie? Is er ook sprake van zelfzuiverende acties als blijkt dat er niet integer wordt gewerkt?"

Zeker. Wij zijn zeer kritisch op elkaar. De rest van de redactie leest mee met de reacties en trekt aan de bel als zij het idee hebben dat er iets niet helemaal goed gaat. Hetzelfde gebeurt andersom; via NUjij krijgen we vaak vragen van lezers als er iets onduidelijk is of niet klopt, wat wij weer kunnen doorgeven aan de redacteur die het stuk heeft geschreven.



Wat je bedoelt met 'zelfzuiverende acties' is mij niet helemaal duidelijk, er komt niemand achter me aan met een fles schoonmaakmiddel als ik een fout maak. Maar mocht iemand geen goed werk leveren, dan zal hij geen lange carrière hebben bij NU.nl.

Vraag van Kriem: "Ik merk dat mijn reacties vaak worden gemodereerd wanneer het gaat om antwoorden die de stijl of inhoud van het artikel bekritiseren. Voor mij voelt dit als censuur op kritiek op NU.nl zelf. Klopt mijn gevoel? Zou het niet toch gewoon beter zijn om ook deze discussies toe te laten?"

Dat gevoel klopt. Dat is zelfs een van onze huisregels. Kijk maar onder het kopje 'Kritiek op beleid'. De reden dat we dit niet toestaan, is dat we op NUjij discussiëren over de inhoud van de artikelen. We willen niet dat dit een grote wirwar van reacties op verschillende onderwerpen wordt.

Vraag van HendrikDH: "Van sommige reageerders heb ik sterk de indruk dat het trollen zijn omdat ze vreemd Nederlands taalgebruik gebruiken en er rare opinies op nahouden. Hoe maak je nu onderscheid tussen iemand die laaggeletterd is en iemand die met een vertaalmachine de discussies probeert te beïnvloeden?"

Het is inderdaad niet makkelijk om een trol te onderscheiden van andere gebruikers. Maar aangezien onze moderatoren dagelijks duizenden reacties zien langskomen, zijn we er inmiddels behoorlijk behendig in geworden. Er zijn een aantal punten waar we trollen aan kunnen herkennen, het slechte Nederlands is daar inderdaad een van (goed opgelet, Hendrik). Als we er (bijna) zeker van zijn dat het om een trol gaat, blokkeren we het account zo snel mogelijk.



Wat jij kan doen als je dit soort reageerders ziet langskomen, is op het vlaggetje rechtsonder de reactie klikken en zo het account rapporteren. Zet er even bij dat je denkt dat het om een trol gaat, dan checken wij of je vermoedens kloppen.

Vraag van Dick Valstar: "Hoe komt het dat journalisten 'vrijheid van meningsuiting' te pas en te onpas gebruiken als 'het hoogste goed in een vrije democratie' en dat dit niet wordt geapprecieerd bij een groot deel van mijn commentaren? Er wordt in zeer grote mate censuur gepleegd, ook als de (mijn) commentaren te kritisch zijn. Alleen 'gewenste' reacties worden geplaatst."

Niet alleen journalisten 'gebruiken' vrijheid van meningsuiting, dat recht hebben wij allemaal. Dat heeft echter niets te maken met het wel of niet plaatsen van een reactie op NUjij. Als wij jouw reactie niet plaatsen, betekent dat niet dat we je censureren. NU.nl is een nieuwsmedium, wij kunnen zelf bepalen hoe wij ons reactieplatform inrichten. Jij mag je mening uiten, mits je je houdt aan onze huisregels, die op hun beurt weer voor het behoud van een vruchtbare discussie zorgen.

Vraag van Mathayus: "Waarom komen normale reacties die spannende woorden bevatten niet door de moderatie? De context is belangrijker dan het woord."

Ik ben het daar helemaal mee eens: de context is belangrijker dan het woord. Onze moderatiebot is echter slechts een robot, voor het begrip van de context is toch echt nog een menselijke blik nodig.



Ik zal het uitleggen aan de hand van een voorbeeld: als het woord 'kanker' wordt gebruikt in een reactie onder een artikel over het aantal kankerpatiënten van wie de behandeling tijdelijk werd stopgezet tijdens een coronapiek, is daar hoogstwaarschijnlijk niets mis mee. Als het woord 'kanker' wordt gebruikt in een reactie onder een artikel over een voetbalwedstrijd, kan ik je op een briefje geven dat deze reactie niet thuishoort op NUjij. Ik kan dat beoordelen, maar onze moderatiebot begrijpt het verschil niet. Daarom hebben we ervoor gekozen alle reacties met het woord 'kanker' door een menselijke moderator te laten beoordelen.

Vraag van Jan_Jansen_met_een_s: "Houden jullie 'trackrecords' bij van reageerders die vaak over de schreef gaan of modereren jullie op incidentele basis?"

Wij kunnen zien wat een reageerder eerder heeft geschreven en we houden bij of iemand eerder is geschorst (en waarom). Verder modereren wij, de menselijke moderators, in principe op incidentele basis, wat inhoudt dat maar een klein deel van de reacties bij ons terechtkomt. De rest wordt gemodereerd door onze moderatiebot (die we liefkozend Maura noemen).

Vraag van Tessai: "Waarom kan ik niet meer reageren en heb ik een blokkade zonder enige reden?"

Een blokkade is nooit zonder reden. Als je je herhaaldelijk niet aan de huisregels houdt, word je geblokkeerd. Als het goed is, heb je daarna een mailtje gekregen waarin we je uitleggen welke huisregel je hebt overtreden.



Mocht je het écht niet begrijpen, dan kan je ons altijd nog een mailtje sturen.