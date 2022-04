Vraag van HendrikDH: "Van sommige reageerders heb ik sterk de indruk dat het trollen zijn omdat ze vreemd Nederlands taalgebruik gebruiken en er rare opinies op nahouden. Hoe maak je nu onderscheid tussen iemand die laaggeletterd is en iemand die met een vertaalmachine de discussies probeert ter beïnvloeden?"



Hoi Hendrik, het is inderdaad niet makkelijk om een trol te onderscheiden van andere gebruikers. Maar aangezien onze moderatoren dagelijks duizenden reacties zien langskomen, zijn we er inmiddels behoorlijk behendig in geworden. Er zijn een aantal punten waar we trollen aan kunnen herkennen, het slechte Nederlands is daar inderdaad een van (goed opgelet, Hendrik!). Als we er (bijna) zeker van zijn dat het een trol is, blokkeren we het account zo snel mogelijk.



Wat jij kan doen als je dit soort reageerders ziet langskomen, is op het vlaggetje rechtsonder de reactie klikken en dan de reageerder rapporteren (dus niet de reactie, maar het account waarvan de reactie komt). Zet er even bij dat je denkt dat het een trol is, en dan checken wij of je vermoedens kloppen.