Goedemiddag en welkom op het vragenuur over de oorlog in Oekraïne. In Mariupol vechten de verdedigers tot de laatste snik, terwijl steden in het hele land gebombardeerd worden.Heb jij een vraag over de situatie in het land? Stel hem dan door dit formulier in te vullen. Om 13.00 uur geeft Matthijs le Loux, samensteller voorpagina bij NU.nl, die de oorlog in Oekraïne op de voet volgt, een uur lang antwoord op vragen over deze situatie.