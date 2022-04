Tijdens ons maandelijkse vragenuur met de hoofdredactie van NU.nl zat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Joe_vG: De pers heeft als taak het informeren van het publiek. Maar jullie willen ook inkomsten, wat op het internet leidt tot clickbait, artikelen zonder diepgang etc. Heeft NU.nl achteraf weleens spijt van 'artikelen voor clicks'?



"Wij verdienen ons geld aan advertenties. Dus hoe meer pageviews, hoe meer geld. Toch speelt dat geen rol als we verhalen maken. Natuurlijk maken we dingen die bij een groot publiek in trek zijn en besteden we aan sommige dingen meer aandacht, omdat we weten dat er veel vraag naar is, zoals Formule 1. Maar ik zou het ook gek vinden als we dat niet deden. Daarnaast vind je op NU.nl ook genoeg dingen waarbij dat niet per se het geval is."

"Volgens mij is het juist die mix die ons succesvol maakt. Wij hebben gelukkig een heel trouw publiek, dat ons dagelijks direct bezoekt en niet bijvoorbeeld via Facebook. Dat maakt ook dat we minder schreeuwerig hoeven te zijn."

"In koppen proberen we clickbait te vermijden. Maar we willen ook geen saaie koppen. Ze mogen best prikkelen en uitnodigen, maar moeten altijd de lading van het verhaal dekken. Je mag je als bezoeker niet bekocht voelen."

Dr_bunsen_honeydew: Wat wil NU.nl nu eigenlijk zijn? Een neutraal doorgeefluik van nieuws met duiding? Of een digitale krant met kleur, zoals Trouw, de Volkskrant en NRC? Ik merk de laatste tijd wat meer profilering. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, binnenlandse politiek.

"NU.nl is neutraal, wij hebben geen mening in onze berichten. Dat is nog onverminderd belangrijk voor ons. Wij willen er voor iedereen zijn. En in de eerste plaats vooral de feiten brengen, zodat je zelf je mening kunt vormen."

"Maar ik zou ons zeker geen doorgeefluik willen noemen. We werken met een redactie van meer dan zeventig journalisten. Met die club zetten we de laatste jaren steeds meer in op eigen berichtgeving. Je vindt op NU.nl dagelijks eigen verhalen en video's. Soms met eigen nieuws, maar vaak zijn het ook producties waarin we het nieuws uitleggen."

"Het klopt dat we ons de laatste tijd wat meer profileren. Klimaat is een belangrijk onderwerp voor NU.nl, daar berichten we veel over. Maar ook zaken als discriminatie en de invloed van tech op de samenleving krijgen veel aandacht. Daarnaast krijg je van ons ook altijd een overzicht van het belangrijkste nieuws in binnen- en buitenland."

Now96: Het is inmiddels al een aantal maal voorgekomen dat op NU.nl een artikel staat met in de titel al een spoiler. Denk bijvoorbeeld aan de laatste plotwending van De Mol België. Hoe wordt er binnen NU.nl omgegaan met het snijvlak tussen een scoop/clickbait en de beleving van de tv-kijker?

"We proberen altijd spoilers te voorkomen. Zo zullen we in een kop nooit schrijven wie een bepaald tv-programma heeft gewonnen, maar altijd dat de winnaar bekend is. In het geval van de Vlaamse Mol won de nieuwswaarde het helaas. Het gebeurt bijna nooit dat de Mol opstapt. Dan breekt nood wet."

M_niet_uit: Zijn er stukken van de afgelopen week of twee die jullie in retrospect niet zouden hebben geplaatst?

"Ik vind dit een goede vraag, maar ik kan me eigenlijk geen schokkende dingen herinneren. Ik werk nu ongeveer tien jaar voor NU.nl. In die tijd is het misschien twee keer voorgekomen dat we een stuk moesten herroepen."

"Wel kan het zijn dat we soms iets plaatsen wat niet per se had gehoeven. Dat gebeurt als het heel rustig is en we jullie wel nieuwe berichten willen geven."

Annemiiek: Ik zie trouwens maar heel beperkt wetenschapsnieuws voorbijkomen. Is er een reden dat daar weinig aandacht voor is? Geen redacteur voor te vinden? Juist via NU.nl kan je het laagdrempelig en voor een groot publiek toegankelijk maken.

"Er werkt bij NU.nl momenteel geen wetenschapsredacteur. We schrijven af en toe wel over dit onderwerp, maar niet meer zoveel als in het verleden. Je bent niet de enige die hierom vraagt, dus misschien moeten we dat toch heroverwegen. Alleen zijn er veel dingen belangrijker, dus we moeten altijd keuzes maken."

Ben je benieuwd naar de overige vragen en antwoorden? Klik dan hier.