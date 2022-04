dr_bunsen_honeydew: Wat wil NU.nl nu eigenlijk zijn? Een neutraal doorgeefluik van nieuws met duiding? Of een digitale krant met ‘kleur’, zoals Trouw, Volkskrant en NRC? Ik merk de laatste tijd wat meer profilering. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, binnenlandse politiek. Verder lijken de ‘koppen’ wat pakkender/tendentieuzer te worden. Is dat beleid?



"NU.nl is neutraal, wij hebben geen mening in onze berichten. Dat is nog onverminderd belangrijk voor ons. Wij willen er voor iedereen zijn. En in de eerste plaats vooral de feiten brengen, zodat je zelf je mening kunt vormen."



"Maar ik zou ons zeker geen doorgeefluik willen noemen. We werken met een redactie van meer dan 70 journalisten. Met die club zetten we de laatste jaren steeds meer in op eigen berichtgeving. Je vindt op NU.nl dagelijks eigen verhalen en video’s. Soms met eigen nieuws, maar vaak zijn het ook producties waarin we het nieuws uitleggen."



"Het klopt dat we ons de laatste tijd wat meer profileren dus. Klimaat is een belangrijk onderwerp voor NU.nl, daar berichten we veel over. Maar ook zaken als discriminatie en de invloed van tech op de samenleving krijgen veel aandacht."



"Daarnaast krijg je van ons ook altijd een overzicht van het belangrijkste nieuws, in binnen- en buitenland."



Over koppen heb ik net een antwoord gegeven: die zijn inderdaad wel wat pakkender geworden. Maar tendentieus mag het niet, wel uitnodigend of af en toe een beetje prikkelend.