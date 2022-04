Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Verdachte van aanslagen Parijs veranderde van gedachten

Salah Abdeslam, de enige nog levende verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015, heeft in de rechtbank gezegd dat hij op het laatste moment van gedachten is veranderd. Veel lezers twijfelen aan de oprechtheid van zijn woorden, maar er zijn ook lezers - zoals Custard_General - die vinden dat een tot inkeer gekomen terrorist van grote waarde kan zijn bij het tegengaan van radicalisering.

"Uit de reacties hieronder valt op te maken dat we dit soort geweld blijkbaar wel verschrikkelijk vinden, maar ook geen flauw benul hebben van de achtergrond ervan en hoe we dit in de toekomst zouden kunnen voorkomen."

"Hoe erg het ook klinkt, juist de bovenstaande figuur zou bij uitstek geschikt zijn als voorbeeld en begeleider voor het deradicaliseren van de vele jonge moslims die zich geroepen voelen tot het plegen van geweld omwille van 'geloof'. Ondanks dat hij dus verschrikkelijk ver is gegaan in zijn acties, is juist het feit dat hij die gordel niet heeft laten ontploffen (of het geluk heeft gehad dat die niet werkte) een perfecte basis voor begrip van andere jonge moslims."

"Ja, gooi hem absoluut voor een paar jaar in de gevangenis, maar gebruik hem ook vanaf dag één als begeleider voor medegevangenen die nog wel met radicale gedachten rondlopen. Dit kan echt van onschatbare waarde zijn voor de toekomst."

Agressie tegen journalisten neemt toe

De veiligheid van journalisten in Nederland is afgenomen. Het Nederlandse project PersVeilig ontving vorig jaar 272 meldingen van journalisten die waren lastiggevallen, werden geïntimideerd of te maken kregen met geweld. In 2020 stond de teller nog op 121 meldingen.

Op NUjij werd gediscussieerd over deze ontwikkeling. Lezer Asimo noemt de toename van het aantal meldingen zorgwekkend:

"Journalisten vormen de backbone (ruggengraat, red.) van de democratie, het zijn journalisten die de discipline hanteren van het verzamelen, controleren, rapporteren en analyseren van het nieuws."

"Een samenleving kan daarom alleen goed functioneren wanneer sprake is van vrije journalistiek. Het is evident dat intimidatie en geweld richting journalisten hier haaks op staan."

"Mensen die beweren dat in Nederland geen onafhankelijke journalistiek wordt bedreven, weten serieus niet waar zij over spreken. Mainstreammedia zijn aangesloten bij de ombudsman en de Raad voor de Journalistiek. Iedereen kan hier een klacht indienen als hij/zij het niet eens is met een geschreven artikel. En indien het inderdaad niet klopt, volgt rectificatie."

"Deze onafhankelijkheid is uniek, criticasters zouden zich moeten realiseren wat een rijkdom dit omhelst."

Taal- en rekenniveau moet omhoog

Het taal- en rekenniveau van leerlingen moet binnen twee jaar verbeterd zijn, stelde De Inspectie van het Onderwijs eerder deze week. De groep die zonder goed te kunnen lezen of rekenen van school gaat, wordt steeds groter in Nederland.

VanStael1 is leraar op een middelbare school en merkt deze problemen ook op:

"Het probleem begint al bij de basis. Ik geef naast wiskunde ook rekenen op een middelbare school. Want als ze nog steeds de tafels niet kennen, dan is het inzicht creëren waarvoor de tafels nodig zijn erg lastig. De leerlingen zeggen dat ze dat nooit geleerd hebben op de basisschool. Ik ben weer terug naar tafels stampen en 'oldskool' staartdelingen. Werkt prima."

"Samengevat: je kan geen huis bouwen als je niet goed geleerd hebt om een spijker ergens in te slaan of een stuk hout te zagen."

Joyce1992 bekijkt dit nieuws vanuit het oogpunt van een ouder en vertelt:

"Ik zou al blij zijn als mijn kinderen weer volle dagen naar school kunnen. Mijn jongste is vijf en heeft sinds het nieuwe jaar op maandag tot 11.30 uur les en elke woensdag vrij. Daarnaast krijg ik regelmatig op donderdag of dinsdag rond 8.00 uur 's ochtends een berichtje dat er geen leerkracht is, dan zijn ze weer vrij."

"Mijn oudste van acht heeft op een paar dagen na gelukkig wel elke dag een leerkracht. Maar door de coronacrisis is ze volgens haar leraar toch flink achteruitgegaan. Ondanks dat ik echt thuis was en mijn best heb gedaan met de online lessen en het huiswerk, steken ze meer op als ze naar school gaan."

"Inmiddels ben ik zelfs gestopt met doordeweeks werken. Mijn kinderen kunnen niet terecht bij familie wanneer school weer een bericht stuurt dat er geen leerkracht is. Dat is voor ons allen te veel stress. Zolang we dit financieel volhouden, doen we het maar zo."

Het verhaal van Nederland op school?

Het televisieprogramma Het verhaal van Nederland trekt wekelijks zo'n twee miljoen kijkers. Daan Schuurmans vertelt de Nederlandse geschiedenis aan de hand van nagespeelde momenten en deskundigen die de situatie van toen duiden.

Het programma is een inspiratie voor geschiedenisdocent King_Kahn:

"Goede serie en perfect voor de geschiedenislessen. Het programma vertelt leuk genoeg voor leerlingen, maar is ook zeker informatief - en gaat er niet te diep op in. Doordat er wat drama en vechten doorheen zit, is er ook voor de meeste leerlingen wel iets leuks te vinden."

"Dat ze daarbij iets leren, is helemaal mooi. Ik vind het ook leuk dat ze speciale stukjes hebben samengevoegd en daar een lesplan bij hebben gemaakt. Dus ook perfect voor het Nederlandse onderwijs."

