Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Het leven werd duurder in maart

De inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, kwam in maart uit op 9,7 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week. Dat is het hoogste niveau in 46 jaar.

Op NUjij vertelden lezers hoe zij met de stijgende prijzen omgaan. Mr_Stoa:

"Als ik naar mezelf kijk heb ik ervoor gezorgd dat mijn salaris iets omhoog is gegaan en mijn uitgaven omlaaggebracht. Als dit doorzet is de volgende stap de kaasschaaf hanteren, abonnementen opzeggen en waarschijnlijk een vakantie overslaan."

Ook Brave_Burger heeft een manier gevonden om er ondanks de inflatie het beste van te maken:

"Inderdaad is alles flink duurder geworden. Vooral merk ik dat aan mijn energierekening, mijn boodschappen, maar ook alle andere vaste lasten zijn flink omhooggegaan."

"Toch verbaast het mij, dat ik met mijn WW-uitkering nog steeds met gemak rond kan komen. Ik houd zelfs flink wat geld over. Waarschijnlijk komt dat doordat wij al zo'n tien jaar geleden begonnen zijn met soberder leven. Dus geen vakantie, niet uitgaan, geen abonnementen, goede doelen of verenigingsleven."

'Wij genieten van ons vrije leven op de boerderij. Sinds kort heb ik geen werk meer en ik merk dat alle stress nu ook verdwenen is. 'Pluk de dag' is ons motto. Wat dat betreft ben ik blij dat ik in Nederland woon en dat ik daarnaast een hoop geluk heb gehad.'

Hugo de Jonge worstelt zich door mondkapjesdebat

Hugo de Jonge heeft tijdens een debat gezegd niet betrokken te zijn geweest bij de mondkapjesdeal die in de coronacrisis is gesloten met Sywert van Lienden. Wel erkende de minister dat hij eerder opening van zaken had moeten geven over het contact dat hij met en over de opiniemaker had.

Daarmee liet de CDA'er de oppositie gefrustreerd achter, maar ook bij de NUjij'ers daalt het vertrouwen in de politiek. Lezer Mart_M ziet vooral een les voor de Nederlandse politiek.

"Nederland blijft ook chagrijnig achter. Zoals altijd begrijpen de oppositie en Tweede Kamer niet dat niemand zit te wachten op Kamerleden die zich willen profileren en vliegen zitten af te vangen. Dit is voor de bühne en er verandert niets."

"Het is belangrijk dat de Tweede Kamer beter geïnformeerd wordt en de samenwerking tussen departementen, het kabinet en de Tweede Kamer moet anders en beter. Dat krijg je niet door je pijlen en frustratie te richten op een minister die fouten gemaakt heeft, maar ook met hart, ziel en zaligheid dag en nacht een crisis heeft proberen te managen. Niet altijd op een goede manier, maar zo ga je niet met mensen om."

"Dat is nogal ondankbaar en je schiet er geen zak mee op. Vertrouwen in politiek daalt hierdoor alleen maar."

Langdurige covid in Nederland

Fysiotherapeuten behandelen momenteel twee keer zoveel coronapatiënten met langdurige klachten als ongeveer een jaar geleden, bleek deze week uit cijfers van beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

MoKoop maakt het van dichtbij mee, en maakt zich zorgen.

"Mijn dochter heeft langdurige covid. De eerste paar maanden was het uitzichtloos, al herstelt ze momenteel gelukkig redelijk goed. Wat mij verbaasd heeft in de afgelopen maanden is dat toen alle maatregelen afgeschaft werden de gevolgen van langdurige covid niet vermeld werden. Dat nu het aantal gevallen stijgt, verbaasd mij daarom ook niet."

"Ook al liggen deze mensen niet op de IC, het veroorzaakt wel extra druk op de gezondheidszorg. Ik denk dat deze groep patiënten uiteindelijk tussen het wal en het schip beland. De crisis is immers voorbij, het leven gaat weer door alsof er niks is gebeurd. Behalve voor de groeiende groep van long covid patiënten."

El_professor heeft zelf langdurige covid, en geeft aan dat het herstel moeizaam gaat.

"Het lastige van langdurige covid is dat er geen algemeen behandelplan is. Elke patiënt heeft zijn/haar eigen specifieke zorg nodig bij de verschillende zorgspecialisten. Stel je voor dat iemand zijn been breekt, dan is de route die de patiënt moet bewandelen al redelijk uitgestippeld. Zelf loop ik nu sinds begin november bij een fysiotherapeut, die mij helpt de verkrampte spieren in mijn borstkas te ontspannen en te werken aan mijn conditie in een bepaalde hartslagregio. Ik heb het idee dat het helpt. Wat mij misschien nog meer helpt, zijn de bezoekjes aan een ergotherapeut, maar daar moest ik wel even op wachten. Er was een wachtlijst van tien weken."

"Het is soms lastig aan je omgeving uit te leggen hoe je je voelt of wat er speelt. Ik had wel het idee dat de ergotherapeut mij direct begreep. Al met al is het een lastige situatie waarbij ik afspraken onder voorbehoud maak en die frequent moet cancelen. Toch heb ik vertrouwen dat het ooit weggaat. Volhouden!"

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.