Personeelstekort in de zorg wordt steeds groter

In de coronacrisis werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk zorgpersoneel is. Nu al hebben veel ziekenhuizen en zorginstellingen te weinig personeel en experts verwachten over tien jaar een tekort van duizenden werknemers. Meer loon alleen zal niet genoeg zijn om het tij te keren, meent lezer Ali1, die zelf in de zorg werkt.

"Als zorgmedewerker weten we het antwoord wel: we worden top to bottom onderbetaald, er is al jaren bezuinigd op salarissen. Over de hele linie zal hiervoor meer geld moeten worden uitgetrokken en de salarisverhoging zal een stuk boven de inflatie en marktconforme verhoging moeten gaan liggen."

"Naast die blijk van waardering (waar we ons nu structureel ondergewaardeerd zien) ontbreekt het in de zorg aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Waar vrienden buiten de zorg allemaal een leaseauto krijgen, moeten wij betalen om voor ons werk te kunnen parkeren met onze eigen auto (die zelfs voor veel artsen al moeilijk te betalen is)."

"We werken in de meeste functies dag, nacht en weekend. We hebben de meeste verantwoordelijkheid, maar de minste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik voorzie een nog veel grotere uitstroom nu door inflatie en woningtekort zorgmedewerkers ook echt financieel in de problemen komen. Urgente actie lijkt nodig om een veel groter tekort af te wenden"

Will Smith slaat Chris Rock tijdens uitreiking van de Oscars

Will Smith gaf komiek Chris Rock afgelopen weekend tijdens de Oscar-uitreiking een klap na een grap over zijn vrouw Jada Pinkett Smith. Rock maakte een grap over G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. De komiek verwees daarmee naar de haardracht van Jada Pinkett Smith. Zij lijdt aan alopecia areata, een aandoening waardoor iemand gedeeltelijk of helemaal kaal wordt.

De reacties van NUjij'ers op dit incident lopen erg uiteen. Chris_R zegt er het volgende over:

"Wat me hogelijk verbaast en eerlijk gezegd zelfs zorgen baart, is hoeveel reageerders slaan kennelijk als normaal, geaccepteerd gedrag beschouwen. Iemand maakt een grap die je niet bevalt. Prima, sla ik hem toch op zijn gezicht? Doen die mensen dat zelf ook in het dagelijks leven? Ik hoop het niet, dat zou toch een vrij onaangename maatschappij opleveren."

"Er zijn er hier maar twee fout. Will Smith die een klap uitdeelt en de organisatie die hem laat zitten, er vervolgens over liegt en hem ook nog een ongebruikelijk lange speech laat houden. Een schandalige gang van zaken en persoonlijk heb ik alleen respect voor Chris Rock, die ongelofelijk professioneel de presentatie blijft doen. Hulde voor hem. Schande voor de rest."

Lezer The_birdman denkt hier heel anders over:

"Ik begrijp hieruit dat alle pijlen op Smith worden gericht, maar dat Rock volledig buiten schot blijft. Er wordt dus geen gesprek tussen hem en de Academy gehouden. Als ik Smith zou zijn, had ik mijn lidmaatschap vrijwillig teruggegeven. Lekker in hun eigen sop laten gaarkoken. Soms zijn grappen zo ver over de schreef, dat je je als organisatie moet afvragen of dit wel de weg is die je wil bewandelen. Smith was fout met die klap, zeker, maar Rock was met zijn opmerking zeker zo fout."

Slachtofferhulp na schietincident Zwolle

Ongeveer tien gezinnen met jonge kinderen hebben woensdagavond slachtofferhulp gekregen, nadat ze getuige waren geweest van een dodelijke schietpartij in een McDonald's-filiaal in Zwolle.

Sara_Schaap is blij dat Slachtofferhulp Nederland deze mensen heeft kunnen helpen, zij heeft er zelf ook baat bij gehad:

"Ik heb in mijn leven twee keer slachtofferhulp aangeboden gekregen. De eerste keer na een inbraak in huis. Heb een goed gesprek gehad, waarna het onveilige, maar vooral vervelende gevoel dat wildvreemden in mijn huis (een woning is meer dan alleen een dak boven je hoofd en een slaapplaats) zijn geweest en overal met hun tengels aan hebben gezeten sneller wegging."

"De tweede keer was na een gewapende overval op mijn werk. Weer een lang gesprek, waarbij de medewerker mij ongegeneerd liet uithuilen zonder met goedbedoelde 'adviezen' te komen. Dat had ik gewoon echt even nodig. Kortom, ik heb er wel degelijk wat aan gehad, het hielp mij met het sneller en wellicht beter verwerken van gebeurtenissen. Iemand noemde slachtofferhulp een luxeprobleem, ik ben blij dat we in Nederland deze luxe hebben."

