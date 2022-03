In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat redacteur JD_V woensdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van meerdere lezers: "Reacties die met vertraging zijn gemodereerd, komen niet bovenaan te staan, maar een heel stuk naar onder. Is dat aan te passen, zodat het moment van goedkeuring leidend wordt?"

Om een lang en technisch verhaal kort te maken: dat is momenteel helaas niet mogelijk. Ons moderatiesysteem en onze AI zijn twee aparte systemen, en hoewel die op vrijwel alle vlakken goed samenwerken, is voor dit specifieke geval nog geen functie. Het tijdstip (en dus de plek) van een reactie, is het moment dat de reactie bij ons aangekomen is. Wat er daarna mee gebeurt heeft geen invloed op dat tijdstip.

Ik sluit niet uit dat we in een toekomstige nieuwe softwareversie wel deze mogelijkheid zullen krijgen, maar dit staat voorlopig nog niet op de planning. Maar het staat wel genoteerd als iets waar we naar willen kijken!

Vraag van YuriOrlov: "Als ik een link wil plaatsen, hoe wordt dan gecheckt of dit een valide bron is?"

De NUjij-redactie krijgt een seintje wanneer er een reactie wordt geplaatst met een link erin. Meestal kunnen wij in een oogopslag al zien of het een 'normale' link is. Denk bijvoorbeeld aan een link naar een gerenommeerd medium. Deze hoeven we eigenlijk niet eens meer echt te controleren.

Als we een link tegenkomen die we nog niet kennen, of als het een link naar een post op Facebook of Twitter is, dan kijken we er altijd even extra goed naar om te beoordelen of alles wel in orde is. Mocht blijken dat de site onbetrouwbaar, onveilig, of niet goed onderbouwd is, plaatsen we de reactie niet.

Vraag van BonBonBlock: "Gisteren werd een reactie van mij direct geplaatst. Nadat ik de reactie aanpaste, werd de reactie weggemodereerd en niet meer geplaatst, terwijl er inhoudelijk niets veranderd was aan de reactie. Waarom gebeurt dit?"

Om misbruik te voorkomen, moeten gewijzigde reacties altijd eerst even worden gecheckt. Zo is het wel eens voorgekomen dat iemand een doodnormale reactie plaatste, om hem vervolgens aan te passen naar de meest racistische kreten die je je kan voorstellen. Gewijzigde reacties komen altijd in een speciale plek in ons systeem te staan waar we ze zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Mocht je het idee hebben dat het wel èrg lang duurt, kan je ons altijd een mailtje sturen. Dan kijken we er graag naar. Want in principe zou het niet moeten voorkomen dat hij dan niet meer geplaatst wordt.

Vraag van meerdere lezers: "Ik zie geregeld reacties op de site staan waarin Russische propaganda verspreid wordt. Wat doet de redactie daaraan?"

Het is niet verboden om Rusland een warm hart toe te dragen op NUjij, maar reacties waarin onwaarheden en propaganda worden verspreid verwijderen we uiteraard. We kijken dan ook altijd naar de afzender, en als het om iemand gaat die verdacht vaak dit soort reacties plaatst, dan verwijderen we dit account in vrijwel alle gevallen.

Ons filter is goed afgestemd, dus het merendeel van dit soort reacties wordt al verwijderd nog voor het op de site komt, maar het blijft natuurlijk een beetje een kat-en-muisspel. Daarom kan het dus voorkomen dat er soms iets langs de moderatie glipt.

In die gevallen helpt het ons enorm wanneer deze reacties gerapporteerd worden (via het vlaggetje). Dan kunnen we het meteen aanpakken. We hebben vooralsnog geen specifieke optie om desinformatie mee te rapporteren, dus tot die tijd kan je als optie 'Anders' aangeven.

Vraag van Insomnia: "Hoe blijven jullie zo gemotiveerd? De coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne zijn niet bepaald leuke onderwerpen."

Dat is soms inderdaad wel lastig. Je maakt toch vaak lange dagen, waarin je voornamelijk bezig bent met propaganda, desinformatie, en heftig nieuws over het coronavirus of de oorlog in Oekraïne. Met het thuiswerken was het erg belangrijk om een duidelijke scheiding aan te brengen in mijn werkruimte en privéruimte, zodat dat niet te veel in elkaar overliep.

Ook probeer ik mijn schermtijd buiten werk om te verminderen, dus wat vaker een wandeling te maken of een boek te lezen in plaats van ook in mijn vrije tijd continu met het nieuws bezig te zijn op verschillende sociale media (die ik inmiddels ook vrijwel geheel uit mijn leven verbannen heb). Maar ik spreek hier uiteraard alleen voor mezelf, niet voor mijn NUjij-collega's.

