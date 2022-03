Vraag van Michiel30: "Soms worden mijn reacties gelijk geplaatst en soms pas nadat een moderator ernaar gekeken heeft. Er is volgens mij nog nooit een reactie geweigerd, maar ik vroeg me af wat het beleid is hierop. Gebeurt dit op steekwoorden of onderwerp of gebeurd dit na aanleiding van eerdere (kwetsende) uitspraken?"



Alle binnenkomende reacties worden door onze AI (Maura) gescand. Op basis van onze moderatiedata van de afgelopen vier jaar, maakt Maura dan een inschatting of een reactie geschikt is of niet. Als Maura niks geks aan je reactie ziet wordt de reactie direct doorgeplaatst, maar als Maura niet goed weet wat ze met een reactie aanmoet, gaat deze altijd naar een menselijke moderator. Denk bijvoorbeeld aan een reactie met spelfouten, onbekende woorden, links, of woorden op onze 'grijze lijst' met mogelijk controversiële woorden. Denk hierbij aan woorden als 'kanker', die zowel in een kwetsende als een medische context gebruikt kunnen worden.



Ook is er een vast percentage aan 'gewone' reacties waar niets mee aan de hand is die alsnog langs de menselijke moderatoren moeten. Dit is de willekeurige steekproef. Om ongewenste reacties beter op te kunnen sporen, is het belangrijk dat we ook reacties verwerken waar niks mee aan de hand is. Daar leert Maura van, maar wij zelf ook. En op deze manier kunnen we vaak goede en relevante vragen over het nieuws van onze lezers verzamelen, wat vaak weer tot nieuwe artikelen leidt.



Het hoeft dus niet te betekenen dat er iets mis is met je reactie als deze niet gelijk verschijnt. De kans is groot dat je gewoon even in de wachtrij staat. Onze richtlijn is om alle reacties zo snel mogelijk te verwerken, en normaal gesproken lukt dat ook. Als het wat drukker is, kan het echter wat oplopen. In die gevallen kan je ons altijd een mailtje sturen, dan kijken we voor je of er iets misgegaan is.