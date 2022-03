Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en vragen stellen aan de redactie. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Lokaal wint verkiezingen, opkomst laag

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en daar vielen twee dingen op: lokale partijen doen het beter dan de landelijke en de opkomstcijfers dalen verder ten opzichte van vier jaar geleden.

Lezer NietJij vindt deze ontwikkelingen geen verrassing. Vooral voor landelijke partijen is winst te halen in de gemeente.

"Ik sta er niet van te kijken dat lokale partijen het zo goed doen. Ik zat zelf ooit in het lokale bestuur van een landelijke partij en toen zeiden we al dat de focus veel te veel op landelijke punten werd gelegd."

"Ook dit jaar zag je het weer. De FVD met een poster dat de gaskraan open moet, de VVD bralde weer iets over doorzetten (vervolg op landelijke kreten) en PvdA verlengde de landelijke campagne door te stellen dat de mensen nu eerst moeten."

"Leuk allemaal, maar dat zijn Haagse onderwerpen. In Den Bosch of Rotterdam hebben ze daar niks mee, daar maken ze zich druk over het Jeroen Bosch-museum en de nieuwe Kuip. Precies dat waar lokale partijen aandacht aan schenken. Ik snap werkelijk niet waarom die landelijke partijen dat nog steeds niet doorhebben."

“Laten we op dit soort dagen vooral dankbaar zijn dat we in een vrij land leven waar we mogen stemmen en waar onze stem er wel degelijk toe doet.” Jex_Phoenix

Daarnaast wierp de oorlog in Oekraïne een grote schaduw over deze verkiezingen. Voor lezer Jex_Phoenix was het juist een extra motivatie om een stem uit te brengen.

"Laten we op dit soort dagen vooral dankbaar zijn dat we in een vrij land leven waar we mogen stemmen en waar onze stem er wel degelijk toe doet."

"Dankbaar dat de Nederlandse Staat een democratische rechtsstaat is in tegenstelling tot landen waar mensen massaal onderdrukt worden en voortdurend in angst leven vanwege een dictatuur, politiestaat of totalitaire staat."

"Juist nu zouden we hier in Nederland allemaal onze stem moeten laten gelden uit respect voor wat nu gaande is in Oekraïne. Om onze waardering uit te spreken voor onze democratie en dat wij als burgers tenminste grondrechten hebben terwijl zoveel mensen wereldwijd feitelijk geen stem hebben, geen vrijheid kennen en amper iets durven te zeggen over de omstandigheden in hun land."

"Wat dat betreft mogen we trots zijn op ons land, hoe we het doen en hoe goed we het hier hebben, ondanks dat er altijd van alles en nog wat beter kan. Des te meer een reden om te stemmen."

Drukte bij praktijkondersteuner door lange wachtlijsten ggz

Door de aanhoudende wachtlijsten bij de ggz is het ook drukker bij de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz. In de reacties delen veel lezers hun frustraties over de ggz, zoals psychologen die tijdens afspraken aan het typen zijn of dat veel instanties complexe problematiek vaak niet willen behandelen. Dit valt de instanties echter niet aan te rekenen, vindt lezer Mindy_Loos.

"Dat komt voort uit budgetonderhandelingen met zorgverzekeraars. Complexere problematiek kost meer tijd om te behandelen, maar als je gemiddeld genomen meer tijd investeert, word je duurder. Duurder heeft tot gevolg dat je gekort kunt worden op je budget voor het opvolgend jaar of zelfs moet gaan terugbetalen."

"Wil je je instelling financieel overeind houden, dan ben je dus gedwongen om complexe problematiek af te kaatsen, zelfs wanneer je bereid en in staat bent om het te behandelen helaas."

"Wat betreft het schrijven van rapportages tijdens afspraken: de meeste hulpverleners doen dit liever niet, maar als je zoveel mogelijk gesprekken op een dag moet doen, dan hou je weinig tijd over om rapportages later te doen. Het zal wellicht zelfs erger worden op dat vlak, want sinds dit jaar mag alleen directe tijd (dus direct contact met patiënt/cliënt) gefactureerd worden."

Reclames voor casino's en goksites aan banden gelegd

Het kabinet neemt stappen om reclames voor risicovolle kansspelen in te dammen. Een goede zet, vindt lezer Gum, die zelf bij een casino gewerkt heeft.

"Een gokverslaving kan net zo destructief zijn als een verslaving aan alcohol of drugs. Een gokverslaving is daarentegen misschien nog verraderlijker, omdat je het overal kunt doen zonder dat iemand het aan je merkt. Met alle financiële gevolgen van dien."

"Een beperking op reclame is een belangrijke stap, maar het aanbieden van online gokken alleen al is een serieus gevaar voor de samenleving. In de tijd dat ik bij Holland Casino werkte heb ik naast een mooie tijd ook heel veel ellende gezien."

