Op 16 maart gaat Nederland weer naar de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zat Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een uur lang klaar om al jullie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Meerdere lezers: Wat is de meerwaarde van stemmen op een lokale (of juist een landelijke) partij?

"Voor beide geldt dat het partijprogramma het belangrijkst is. Daarin staat wat een partij wil bereiken. Het verschil is dat een lokale partij zich helemaal kan richten op de eigen gemeente, zonder gebonden te zijn aan een partijideologie. Een lokale afdeling is wel verbonden met de landelijke partij en zal rekening houden met de standpunten van de partij."

Gideon: Als niet één lokale partij mijn belangen dient, kan ik dan beter blanco, ongeldig of helemaal niet stemmen?

"Als je gelooft in de democratie, dan zou ik blanco stemmen, omdat je dan laat weten dat je wel in de democratie gelooft. En je laat zien dat je bereid bent de moeite te nemen om je stem uit te brengen, maar ook dat je je niet door de deelnemende politieke partijen vertegenwoordigd voelt en het dus niet met ze eens bent."

Daan Overveld: Hoe werken de gemeente Den Haag (en meer specifiek de VNG) aan het bevorderen van lokale politieke participatie voor jongeren? Zijn er concrete acties?

"Terecht punt. Voor de opkomst van jongeren bij de verkiezingen moeten we extra ons best doen. Er is in de gemeente Den Haag voor gekozen om op allerlei manieren in de stadsdelen extra aandacht te besteden aan jongeren en aan het bevorderen van de opkomst van jongeren."

"Ikzelf stuur aan een kaart alle jongeren die voor de eerste keer van hun stemrecht gebruik gaan maken, om ze op te roepen van het stemrecht, dat helemaal niet vanzelfsprekend is, gebruik te maken."

"En ik heb in de aanloop naar de verkiezingen bijgedragen aan allerlei debatten met en voor jongeren op weg naar de verkiezingen, waarbij mij duidelijk is geworden dat er bij jongeren onderwerpen spelen die we niet vanzelfsprekend onderkennen. Denk even aan het effect van corona op de mentale gezondheid van de jongeren."

Roy02: Een raadslid is gemiddeld tussen de zestien en twintig uur per week kwijt met het raadswerk, wordt gezegd. In de praktijk ben je er een volledige werkweek mee kwijt als je alles optelt. Zou raadslidmaatschap - gelet op het grote belang van deze taak - niet een fatsoenlijk betaalde fulltimebaan moeten zijn?

"Er is specifiek voor gekozen om een raadslid geen fulltime functie te laten zijn. Een raadslid is een volksvertegenwoordiger die midden in de maatschappij staat doordat hij of zij ook een gewone baan heeft. Dat deel uitmaken van de samenleving en mede met die kennis je rol als raadslid uitoefenen, wordt als waardevol gezien."

"De vergoeding die een raadslid ontvangt voor zijn werk is dan ook vooral bedoeld om verlof te kopen van zijn of haar gewone werk om het werk als raadslid te kunnen doen. Dat neemt niet weg dat de functie van een raadslid veel tijd kan kosten en dat een goede ondersteuning, bijvoorbeeld door de griffie van de gemeente, noodzakelijk is."

Een lezer op Instagram: Waarom is het belangrijk om te stemmen?

"Het is zeer belangrijk om te stemmen. De gemeenteraad beslist over de regels en plannen in jouw gemeente. Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. Elke stem telt. Je fietst elke dag door de problemen heen. De gemeente is dichtbij. Het gaat om jezelf en je omgeving. Je ademt je dorp of stad, adem terug via je stem."

Meerdere lezers: De gemeenten krijgen steeds meer taken (jeugdzorg, energietransitie), maar het lijkt wel alsof daar steeds minder budget voor is. Is dat wel houdbaar?

"Een zeer terechte vraag. Ik maak me daar grote zorgen over. Gemeenten zijn onmisbaar in de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Niet alleen omdat wij de meest nabije overheid zijn, maar ook omdat dezelfde opgave in verschillende gebieden van Nederland om een verschillende aanpak vraagt."

"Het kabinet heeft hier weinig oog voor en weigert niet alleen het financiële gat te vullen, maar graaft rustig verder. Dat gaat ten koste van zaken als onderhoud van de openbare ruimte, sportvoorzieningen en bibliotheken. Maar ook de toegankelijkheid van de zorg is in gevaar. Het ergste voorbeeld hiervan is natuurlijk de jeugdzorg, waar afspraken zijn geschonden."

"Ik hoop echt dat we uit deze groef kunnen komen, zodat we als één overheid kunnen werken aan zaken waar inwoners, bedrijven en instellingen behoefte aan hebben."

Meerdere lezers: Wanneer komt u terug naar Utrecht?

"Wat lief dat je het vraagt, maar ik doe mijn werk in Den Haag met veel plezier. Het is een groene stad met mooie architectuur, aardige mensen en 11 kilometer strand. En weet je, ik heb nu nog geen idee wat ik ga doen na mijn pensionering, maar dat duurt nog even. En ik weet niet waar mijn kinderen dan zijn. Nu nog in Utrecht, dus wie weet kom ik terug."

