Krapte op de arbeidsmarkt

Extra aandacht voor luchtalarm door oorlog in Oekraïne

Ondanks de oorlog in Oekraïne was de maandelijkse sirenetest ook maandag weer te horen. Wel was er dit keer van tevoren extra veel aandacht voor het luchtalarm, om iedereen eraan te herinneren dat het om een test gaat. Veel lezers op ons reactieplatform NUjij vonden het een verstandige keus om dit extra te benadrukken. Zo ook lezer Ankov, volgens wie het alarm belangrijker dan ooit is.

"Ik heb me jarenlang afgevraagd waarom dit alarm nog getest moet worden. Iets van een andere tijd, dat oorlog in Europa nog mogelijk was. Niemand kijkt er meer van op, zelfs niet toen die ene keer dat het op een andere tijd afging. Iedereen deed gewoon z'n ding. "

"Bovendien: ik kan me goed voorstellen dat het wilde dieren ook verstoort en bijna heel Nederland ontvangt wel een NL-Alert. Ook lijkt het me bijzonder irritant als je nachtdiensten draait. En, een aanvaller die veel slachtoffers wil maken kan prima gewoon op de eerste maandag om 12 uur komen, toch?"

"Maar nu met invasie door Rusland was het toch even een wake-up call, vrede is helemaal niet vanzelfsprekend in Europa. Dit systeem staat en werkt, laten we het dan ook maar gewoon blijven testen. Iets met de oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt."

Russische burgers zwijgen

Steeds meer Russen constateren na twee weken oorlog in Oekraïne dat ook zij gevangenen zijn - niet van granaatvuur, maar van een volwaardige dictatuur. Demonstranten worden massaal opgepakt en riskeren politiegeweld en hoge celstraffen. Dit merkt lezer KL_NL ook.

"De laatste tijd heb ik veel contact gehad met Russische vrienden, veel wat er in dit artikel wordt geschreven komt overeen met hun ervaringen. Deze zin raakt een hele belangrijke kern. "Ook een oudere Rus op het platteland kan prima snappen dat het officiële verhaal rammelt, maar kan bijvoorbeeld besluiten terug te vallen op een effectieve overlevingsstrategie uit de Sovjettijd: ja knikken en zorgen dat je niet boven het maaiveld uitsteekt.'"

"Mijn vrienden vertellen me dat politiek eigenlijk geen gespreksonderwerp is binnen een vriendengroep of familie. Dit ligt uiterst gevoelig."

"Een groep, veelal jongeren, hebben wel degelijk een mening, maar een nog veel grotere groep Russen noemen zich a-politiek. Dit kan overkomen als desinteresse of wegkijken, maar dit is natuurlijk wel de veiligste manier voor jou en je familie. Als je op straat staat met een papiertje "No to war" loop je risico dat je wordt opgepakt en dan is het maar de vraag wanneer er weer iets van je vernomen wordt."

Gündogan onterecht uit Volt gezet

De rechtbank oordeelde deze week dat Volt Kamerlid Nilüfer Gündogan weer toe moet laten tot de Tweede Kamerfractie. Volgens de rechter heeft Volt onrechtmatig gehandeld door het Tweede Kamerlid uit de fractie te zetten.

Op NUjij hadden lezers hier veel over te zeggen. Er was vooral veel verwarring: zegt deze uitspraak ook iets over de kern van waarheid in de meldingen over grensoverschrijdend gedrag?

Nijmegenaar legt dit uit:

"Als ik het artikel goed begrijp, neemt de rechter Volt heel erg kwalijk dat mevrouw Gündogan niet is medegedeeld wat haar verweten wordt. Dat lijkt mij overigens terecht. Maar ik krijg ook de indruk dat de rechter niet is ingegaan op de inhoud van de klachten."

"Nu is een kort geding daar ook niet de goede plek voor, maar mevrouw Gündogan heeft hier dus slechts een technische, procedurele overwinning behaald. Want als de rechter niet ingaat op de verwijten, de klachten, dan kan het dus wel degelijk zijn dat die klachten gegrond zijn en zwaar genoeg om haar later alsnog uit de fractie te zetten."

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt zal nog jaren aanhouden doordat werkgevers te hoge eisen stellen als ze personeel nodig hebben, zeiden arbeidsmarktdeskundigen afgelopen week tegen NU.nl. Vooral het gebrek aan bepaalde vaardigheden en een te hoge leeftijd zorgen ervoor dat beschikbare mensen aan de kant blijven staan.

Veel lezers herkenden hun eigen situatie in dit artikel. Niet alleen jonge mensen, maar ook oudere mensen deelden dat zij het moeilijk vinden om aan een baan te komen.

Nipe_Barvliet deelt haar ervaring als vijftigplusser op de arbeidsmarkt:

"Tot ongeveer 45 jaar vind je makkelijk een nieuwe baan. Boven de 45 wordt het al moeilijker, boven de 50 jaar word je ineens steeds zogenaamd tweede waar je vroeger de baan kreeg en dat blijft dan zo. De concurrent die de baan wel krijgt is altijd veel jonger. Ook in managementfuncties."

"Kortom, je leeftijd werkt opeens tegen je en ervaring is dan kennelijk minder belangrijk dan jong zijn. We focussen ons qua beleid altijd op jonge mensen. 45+ is een net zo hardnekkig probleem.

"Werkgevers hebben dus niet echt last van een personeelstekort, is mijn conclusie. Inderdaad moet je als 45 jarige nog heel lang werken dus dat is wel een probleem. Als je nu 25 bent heb je dus 20 goede jaren en moet je vanaf 45 niet meer van baan wisselen of ontslagen worden."

