Vraag van krl: "Twee van de vijf gemeenteraadspartijen in mijn gemeente hebben geen verkiezingsprogramma. Waarom is dit niet verplicht, net als meedoen aan de stemwijzer? Hoe kun je de standpunten van een partij dan controleren, vooral als er ook over de kandidaten nauwelijks achtergrondinformatie te vinden is?"



U heeft helemaal gelijk, want dit lijkt me niet wenselijk. Tegelijkertijd is stemmen iets heel persoonlijks, en ik zou willen weten wie de mensen zijn die kandidaat zijn en waar ze voor staan. En als ik niks weet over de mensen en over de standpunten, waar ze voor gaan vechten in de gemeente, dan zouden ze mijn stem niet krijgen. En eerlijk gezegd is dat effectiever dan verplichten, want dan doen ze er toch niet aan mee.