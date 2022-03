Vraag van Avier: "Het aantal lokale partijen stijgt. Hoe worden hun initiatieven opgepikt en gesteund in Den Haag?"



Een lokale partij richt zich in de eerste plaats op de eigen gemeente. Maar in veel gevallen werkt een gemeente samen in de regio. Lokale politieke partijen zoeken daarom ook contact met elkaar op regionaal niveau. Contact met partijen in Den Haag is niet altijd eenvoudig; daar hebben lokale partijen geen natuurlijk aanspreekpunt. Een aantal lokale politieke partijen hebben zich aangesloten bij de Onafhankelijke Senaatsfractie. Deze heeft een zetel in de Eerste Kamer daarmee hebben deze partijen wel een lijn met Den Haag.



Misschien is de discussie over de mogelijkheid voor een subsidie voor lokale politieke partijen in de Tweede Kamer wel een goed voorbeeld om deze vraag te beantwoorden. Uit het debat blijkt niet dat er enig contact is geweest met lokale politieke partijen. Terwijl de leden van de Tweede Kamer wel geacht worden alle belangen te betrekken bij hun afweging. Lokale politieke partijen laten op dit punt veel van zich horen in de media en richten zich specifiek aan de Kamerleden.