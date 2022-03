Op NU.nl zie je regelmatig liveblogs voorbijkomen. Voor sportwedstrijden, maar ook grote nieuwsonderwerpen als de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie en binnenkort de gemeenteraadsverkiezingen. Robbert van der Linde van de redactie Algemeen zat een uur lang klaar om jullie vragen over dit nieuwsformat te beantwoorden. Hier volgt een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van Malle_Knakker: Hoe houden jullie de liveblogs bij tijdens de late uren? Ik neem aan dat het grootste deel van de redactie gewoon in de Nederlandse tijdzone is en er niet al te veel redacteuren zijn die vaak de halve nacht op willen blijven om alles up-to-date te houden?

"Tot 's avonds laat is de redacteur van dienst verantwoordelijk voor het liveblog. 's Nachts ligt die verantwoordelijkheid vanzelfsprekend bij de nachtredacteur, maar die is meestal alleen. Omdat de nachtredacteuren ook niet alles tegelijk kunnen, kan het dan zijn dat er wat minder updates voorbijkomen."

"Bij bepaalde grote gebeurtenissen wordt er 's nachts opgeschaald, om ook extra aandacht te besteden aan het liveblog. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, of de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland van volgende week. Dan gaan we tot diep in de nacht van woensdag op donderdag door met het liveblog, om jou op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en uitslagen."

Vraag van Poarnemius_Maximus: Hoe wordt bepaald welk onderwerp een liveblog krijgt? En waarom komen sommige dingen wel in een liveblog maar niet in een artikel als het wel gewoon nieuws is?

"De redactie maakt die afweging altijd in overleg, waarbij iedere redacteur kan opperen om een liveblog te starten. Van sommige zaken, zoals verkiezingen, weten we van tevoren al dat ze zich goed lenen voor een liveblog, door de gestage stroom aan betrouwbare, nieuwe informatie die we kunnen verwachten."

"Bij gebeurtenissen die niet (precies) van tevoren aangekondigd zijn en/of chaotisch verlopen, zoals de bestorming van het Capitool in Washington begin vorig jaar en de Russische inval in Oekraïne, is de afweging wat lastiger. Dat komt ook doordat de informatie die binnenkomt niet altijd geverifieerd kan worden. Toch kan het juist dan helpen om een liveblog te hebben."

"In een liveblog hebben we wat meer ruimte om ook in te gaan op luchtige zaken, geruchten en ander onbevestigd nieuws, wat mensen bijvoorbeeld op sociale media al hebben zien langskomen. We geven altijd aan wanneer iets nog niet onafhankelijk bevestigd is. Pas als we hebben kunnen uitzoeken of informatie echt betrouwbaar genoeg is, maken we er een artikel van."

Vraag van Marthijn: Waarom is het niet mogelijk om een update te ontvangen bij een liveblog, zoals dat wel mogelijk is bij een nieuw overzicht?

"Dat is een interessante suggestie, Marthijn! We gaan daarnaar kijken. Af en toe sturen we al wel een notificatie van een liveblog. Onze updates worden echter verstuurd als er nieuwe artikelen worden gepubliceerd met een specifieke tag waar je je op kunt abonneren (zoals de Oekraïne-update). Het liveblog is omwille van de vindbaarheid en het overzicht eigenlijk steeds hetzelfde artikel, met elke dag een nieuwe tijdlijn."

"Het nuttige van een liveblog is dat er geen bepaald moment is waarop je in moet stappen. Je kan het als je wil de hele tijd volgen, maar ook even naast je neerleggen en op een later moment alles in één keer teruglezen."

Vraag van Tiezer: Waarom pinnen jullie het liveblog niet vast helemaal boven aan de pagina. Moet vaker zoeken waar die gebleven is.

"Omdat het liveblog een overzicht is van het nieuws terwijl het live binnenkomt, zijn er ook wel eens momenten wanneer er weinig nieuws langskomt. Op dat soort momenten krijgen andere artikelen voorrang. Wanneer het liveblog urgent is, kun je het altijd vinden op onze voorpagina, onder de betreffende rubriek. Hoe belangrijker en urgenter het liveblog, hoe hoger op de voorpagina het staat."

Vraag van CdeP: Hoeveel redactieleden werken mee aan de liveblogs? Ik zie elke keer een nieuwe naam erbij staan. En waarom staat er eigenlijk een naam bij?

"Sommige redacteuren houden zich meer bezig met liveblogs dan andere, maar in principe moet iedere tekstredacteur in staat zijn een liveblog draaiende te houden, zeker bij Algemeen, Sport en Media & Cultuur. Je weet immers niet altijd wanneer een liveblog nodig zal zijn en wie er dan werken."

"De namen zetten we erbij om een persoonlijke band met het publiek te behouden. Zo weten onze lezers altijd van wie de berichten komen. De naam van een redacteur maakt het toch wat persoonlijker dan enkel 'NU.nl'. Ook achter het liveblog zitten immers gewoon mensen van vlees en bloed."

