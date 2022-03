Op NU.nl zie je regelmatig liveblogs voorbijkomen. Voor sportwedstrijden, maar ook grote nieuwsonderwerpen als de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie en binnenkort de gemeenteraadsverkiezingen. Heb jij vragen over onze liveblogs? Stel ze aan Robbert van der Linde, redacteur Algemeen bij NU.nl.

Wanneer opent NU.nl precies een liveblog? En hoe wordt er omgegaan met de informatiestroom?

Het concept van de vragensessie is simpel: jij stelt je vraag onder dit artikel en redacteur Robbert van der Linde zit vanaf 13.00 uur klaar om jullie vragen over liveblogs te beantwoorden. De antwoorden verschijnen in het liveblog hieronder.