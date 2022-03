Tijdens ons maandelijkse online spreekuur met de hoofdredactie van NU.nl zat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van Amaryllis5: "Hoe gaan jullie zelf om met zoveel dramatisch en verdrietig nieuws, zoals de oorlog in Oekraïne? Hoe blijf je dan als journalist overeind?"

"Wat attent dat je dat vraagt. Onze adjunct-hoofdredacteur Colin van Hoek heeft hier vorige week ook een verhaal over geschreven. Het zijn heftige tijden, ook voor onze redactie. We laten bewust de gruwelijkste beelden buiten onze berichten, maar om dat te kunnen beoordelen moeten we ze zelf wel bekijken. We praten daar veel over met de betrokken redacteuren en geven elkaar zo veel mogelijk de ruimte. Een goede tip is bijvoorbeeld om video's altijd eerst zonder geluid te bekijken."

"Voor redacteuren die meer met tekst bezig zijn wil het ook helpen om af en toe over iets anders te schrijven, zodat je niet alleen met de oorlog bezig bent."

Vraag van mapex: "Worden artikelen op onpartijdigheden gescreend? Soms lees ik duidelijk de voorkeur van de auteur."

"Artikelen worden altijd door meerdere mensen gelezen voordat ze online gaan, behalve in het geval van groot nieuws dat meteen online moet. Dus in de meeste gevallen screenen we dat zelf. We trainen onze redacteuren bovendien in het weglaten van hun eigen mening in artikelen, omdat wij ons niet richten op opinie."

"Het kan een keer voorkomen dat er toch een subjectieve passage in staat, maar gelukkig hebben we dan veel mensen die meelezen en via NUjij commentaar geven. Dat nemen we ook altijd serieus."

Vraag van Annie_Bee: "Gisteren was het In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag. Ik las 's avonds echter vooral (sport)artikelen over mannen. Terwijl er ook belangrijk ander nieuws was. Hebben jullie op tijd en genoeg aandacht besteed aan het onderwerp en heb ik mogelijk het een en ander gemist?"

"Hi Annie, we hebben daar gisteren geen aandacht voor gehad. Heel eerlijk omdat we momenteel heel druk zijn met de oorlog in Oekraïne. Normaal gesproken laten we ons wel inspireren door dit soort dagen. Zoals we op de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap het nieuws brachten dat steeds meer vrouwen in de wetenschap actief zijn."

Vraag van Slumpie: "Hoe zorgen jullie ervoor dat een grote actualiteit (Oekraïne, toeslagen) niet al het andere belangrijke nieuws overschaduwt? Ik merkte zelf dat er in de eerste week van de oorlog zoveel artikelen over waren, dat ik eigenlijk niks anders meer zag."

"Het eerlijke antwoord: dat is heel moeilijk. Zeker voor de redactie die zich bij NU.nl bezighoudt met economie en binnenlands en buitenlands nieuws. Oekraïne domineert dat, waardoor het veel van onze aandacht vraagt. Gelukkig zijn er ook andere redacties, zoals Media & Cultuur, Tech en Sport. En we hebben ook verslaggevers die hun eigen dossiers hebben en dus ook hun eigen weg gaan. Dat zorgt er hopelijk voor dat er ook in tijden van grote actualiteit ruimte blijft voor andere dingen."

Vraag van Vinyl_Rules: "De kritiek op mainstream media over hun neutraliteit wordt steeds groter. Beïnvloedt die druk jullie werk? Hoe zorg je ervoor dat je zo neutraal mogelijk blijft en het nepnieuws scheidt van de realiteit?"

"Er werken bij NU.nl veel ervaren redacteuren die weten welke bronnen te vertrouwen zijn en welke niet. Maar belangrijker nog: we doen zelf onderzoek en bellen met experts om tot de waarheid te komen. Daarnaast werken we samen met betrouwbare persbureaus als het Nederlandse ANP en de internationale bureaus AP en Reuters."

Vraag van Joe_VG: "Hoe waarborgt NU.nl dat er geen propaganda van westerse en oosterse zijde wordt herhaald in de berichtgeving? Welke samenwerkingsverbanden worden hiervoor gebruikt? Hoe verifiëren jullie de beelden van sociale media voordat ze kunnen worden gebruikt in publicaties?"

"Helemaal wegblijven bij propaganda kan niet. Maar wij maken wel een selectie voor je. Daar zijn we vrij streng in. We stellen altijd de vraag: wat betekent dit nou concreet? Gaat het om een holle uitroep zonder gevolgen, dan vermijden wij die. Weten we dat wat iemand zegt niet klopt? Dan zetten we dat erbij. Kan een citaat niet goed worden begrepen zonder de context te schetsen? Dan is het ons werk om dat te doen."

