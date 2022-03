Vraag van Annie_Bee: "Gisteren was het internationale vrouwendag. Echter, ik las 's avonds vooral (sport)artikelen over mannen. Terwijl er ook belangrijk ander nieuws was. Hebben jullie op tijd en genoeg aandacht besteed aan 't onderwerp of heb ik mogelijk het een en ander gemist?"



Hi Annie, we hebben daar gisteren geen aandacht voor gehad. Heel eerlijk omdat we momenteel heel druk zijn met de oorlog in Oekraïne. Normaal gesproken laten we ons wel inspireren door dit soort dagen. Zoals we op Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap het nieuws brachten dat steeds meer vrouwen in de wetenschap actief zijn.