De ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne volgen elkaar in razend tempo op. Matthijs le Loux, samensteller voorpagina bij NU.nl, volgt de oorlog in Oekraïne op de voeten zat een uur lang klaar om antwoord te geven op jullie vragen.

Vraag van Josevdv: "Met alle mediabeperkingen die in Rusland gelden, op welke manieren kan de Russische bevolking nog 'juist' nieuws ontvangen, over wat er werkelijk gebeurt? En mensen die hieraan meewerken, zijn zij strafbaar?"

Als je in Rusland het televisienieuws volgt, krijg je al jaren vooral het verhaal van het Kremlin mee. Dat verspreidt zich nu ook naar de weinige kritische en onafhankelijke media die nog over waren, zoals de krant Novaja Gazeta. Die staan nu ook onder directe druk: publiceer wat het Kremlin beschouwt als nepnieuws over de oorlog en je draait de bak in. Veel buitenlandse media, zoals de BBC, hebben hun werk in Rusland stopgezet.

Die draconische nieuwe wet (op het verspreiden van 'nepnieuws' staan celstraffen tot vijftien jaar) geldt ook voor burgers die bijvoorbeeld foto's van de nasleep van bombardementen in Oekraïne verspreiden.

Tegelijkertijd is Rusland er niet zo in geslaagd zich online af te zonderen van de rest van de wereld als China. Het heeft geen 'Great Firewall'. Linksom of rechtsom (bijvoorbeeld door gebruik van programma's waarmee je anoniem op internet kunt) komt er dus best wat informatie van buiten door. Vooral veel jongere, hogeropgeleide Russen in de grote steden weten best wat er aan de hand is.

Vraag van Celletje: "Hoe zeker weten we dat wat wij hier in de media horen en zien niet óók een gekleurde weergave is van wat er gebeurt? Het lijkt me erg lastig om te verifiëren wat er exact gebeurt, wie bijvoorbeeld de oorzaak is van schendingen van staakt-het-vuren etc."

Ten eerste: het is altijd goed om kritisch te blijven. Er is immers ook een propaganda-oorlog gaande. Tegelijkertijd is dat het werk van journalisten zoals mijn collega's en ik: dat wij de informatiestroom filteren en jullie voorzien van betrouwbare berichtgeving.

Als bij ons berichten binnenkomen over bijvoorbeeld een schending van een staakt-het-vuren, zoals afgelopen weekend meerdere keren het geval was, checken wij die, aan de hand van betrouwbare journalisten en andere waarnemers ter plekke, open-source-onderzoek etc. Pas als wij durven instaan voor de authenticiteit, berichten we erover, en anders vertellen we je ook wat we niet weten.

Natuurlijk maken wij ook fouten, maar we hebben niet - zoals in Rusland - een afgezant van de regering achter ons staan die ons vertelt wat we moeten melden. En: als wij ontdekken dat we een fout hebben gemaakt, zullen we je dat ook vertellen.

Vraag van Kortpittig_Kroketje: "Waarop doelt Poetin als hij het heeft over 'denazificatie van Oekraïne'?"

Extreemrechtse nationalisten hebben een opmars gemaakt in Oekraïne in recente jaren. Denk bijvoorbeeld aan het beruchte Azovbataljon, een militie die na het uitbreken van de strijd in het Donetsbekken in 2014 officieel werd opgenomen in de Oekraïense Nationale Garde.

Voor het Kremlin is dat genoeg aanleiding om de hele Oekraïense regering weg te zetten als een nazikliek en dat te gebruiken als rechtvaardiging voor de invasie. Dat is geen goede weergave van de werkelijkheid: Oekraïne heeft inderdaad een probleem met extreemrechtse organisaties, maar die maken er niet de dienst uit.

Saillant detail is overigens dat de Oekraïense president Zelensky zelf Joods is.

Vraag van TomCruiser: "Ik las dat Oekraïense vluchteling de kans krijgen om via de zogeheten 'corridors' uit het land geleid te worden richting Rusland. Hoe zit dit? Is dit een normale gang van zaken tijdens oorlog?"

Het komt inderdaad vaker voor dat strijdende partijen proberen afspraken te maken over een staakt-het-vuren voor humanitaire doeleinden en veilige corridors om mensen te laten vluchten of hulpgoederen aan te voeren. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Helaas zijn falende staakt-het-vurens ook geen onbekend fenomeen.

Veel vluchtroutes in Oekraïne zijn inderdaad niet veilig. Momenteel ligt de aandacht vooral op inwoners van (bijna) omsingelde steden die zwaar worden beschoten, zoals Kiev, Charkov en Mariupol.

Er is onomstotelijk bewijs dat Rusland niet schroomt om ook vluchtende burgers onder vuur te nemen. Zo kwamen zondag een moeder, haar twee kinderen en een familievriend om het leven door een mortierbeschieting bij een brug in een voorstad van Kiev, waar journalisten van The New York Times bij stonden.

Zonder een staakt-het-vuren is het voor veel mensen te riskant om te vluchten. Te gevaarlijk om te blijven, te gevaarlijk om te gaan.

Vraag van Kortpittig_Kroketje: "Er gaan geruchten dat Poetin ernstig ziek zou zijn. Zijn er concrete aanwijzingen voor of dit daadwerkelijk het geval is?"

Ik heb geen concrete aanwijzingen gezien, maar ik ken de speculaties. Die hebben wat mij betreft niet veel zin: je komt er waarschijnlijk toch niet achter, tenzij hij plotseling komt te overlijden.

Als je aanneemt dat hij inderdaad ernstig ziek is, helpt dat niet veel bij het bepalen van zijn beweegredenen of het voorspellen van zijn acties. Want hoe reageert een 'ernstig zieke' die een ander land binnenvalt precies? Daar kunnen zorgprofessionals vast boeken over volschrijven, maar de voorspellende waarde tijdens een militair offensief is beperkt.

Poetin lijkt bereid tot escalatie en het zou inderdaad kunnen dat hij zich qua politieke nalatenschap wil laten bijschrijven in het rijtje Russische historische grootheden. Maar daarvoor is een ernstige ziekte niet echt noodzakelijk - dat is al duidelijk.

