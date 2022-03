Vraag van Josevdv: "Met alle mediabeperkingen die in Rusland gelden, op welke manieren kan de Russische bevolking nog 'juist' nieuws ontvangen, over wat er werkelijk gebeurd? En mensen die hieraan meewerken, zijn zij strafbaar?"



Als je in Rusland het televisienieuws volgt, krijg je al jaren vooral het verhaal van het Kremlin mee. Dat verspreidt zich nu ook naar de weinige kritische en onafhankelijke media die nog over waren, zoals de krant Novaja Gazeta, die onder directe druk komen te staan: publiceer wat het Kremlin beschouwt als nepnieuws over de oorlog en draai de bak in. Veel buitenlandse media, zoals de BBC, hebben hun werk in Rusland stopgezet.



Die draconische nieuwe wet (op het verspreiden van 'nepnieuws' staan celstraffen tot vijftien jaar) geldt ook voor burgers die bijvoorbeeld foto's van de nasleep van bombardementen in Oekraïne verspreiden.



Tegelijkertijd is Rusland er niet zo in geslaagd zich online af te zonderen van de rest van de wereld als China. Het heeft geen 'Great Firewall'. Linksom of rechtsom (bijvoorbeeld door gebruik van programma's waarmee je anoniem op internet kunt) komt er dus best wat informatie van buiten door. Vooral veel jongere, hoger opgeleide Russen in de grote steden weten best wat er aan de hand is.