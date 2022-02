Het VN-klimaatpanel IPCC heeft maandag het tweede deel van een belangrijk rapport vol waarschuwingen over het klimaat gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport zat klimaatexpert Rolf Schuttenhelm een uur lang klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en de antwoorden daarop.

Vraag van Evaa: Wat kan ik, als gewone burger, doen om deze ramp te voorkomen? Welke bijdrage kan ik leveren?

"Er wonen acht miljard mensen op aarde, met hele grote verschillen in de individuele uitstoot. Als iedereen een lagere persoonlijke uitstoot zou hebben, zou dat veel verschil maken. Maar als je als individu een grote impact wilt hebben, is het belangrijker om jezelf te zien als burger dan als consument: de voorwaarden voor mondiale uitstootverlagingen hangen sterk af van politieke keuzes. Daar een constructieve rol in vinden, heeft de meeste impact."

Joostvz: Hoe kan het zijn dat Nederland nog huizen bouwt in de laaggelegen kustregio's en geen plannen maakt om de Randstad de komende decennia stapje voor stapje te ontruimen?

"Een extreem fundamentele vraag, waar heel verschillend over wordt gedacht. Hoe ik dit zie, is dat de meeste mensen - ook beleidsmakers - zeespiegelstijging tot nog toe als een proces zagen met een bepaalde actuele snelheid, die nog laag is."

"Veel minder aandacht kreeg de lange termijn. Je kunt het perspectief dan omdraaien. In 2150 kan de zeespiegel al 3 tot 5 meter gestegen zijn volgens het vorige IPCC-rapport uit augustus, en dan zijn we voor veel kwetsbare delen in laag Nederland al voorbij adaptatiegrenzen. Dit hangt sterk af van de toekomstige uitstoot, maar aangezien die onzeker is, is dit een reële mogelijkheid. Anders moet je eigenlijk gewoon de tijd oprekken en gebeurt dit niet in 2150, maar in 2200 of later. Met name in ruimtelijke ordening (en dus ook het spenderen van belastingmiljarden in infrastructuurkeuzes) wordt nog niet op deze lange termijn voorgesorteerd."

"Wel lijkt de maatschappelijke discussie hierover langzaam te ontwaken. Zo stel jij bijvoorbeeld deze zeer relevante vraag."

Vraag van WalterMost: De overheden in ontwikkelde landen doen veel te weinig. Hoe komt dat, en hoe doorbreken we dat? Moeten we de vraag hoe we dit moeten aanpakken niet weghalen bij de politiek en bijvoorbeeld voorleggen aan een 'Burgerberaad Klimaat'? Dat kan dan zonder electorale belangen en zonder bedrijfslobby wel tot maatregelen besluiten die klimaatverandering tegen kunnen gaan. In de landen om ons heen gebeurt dat al.

"In principe is de electorale populariteitswedstrijd inderdaad wel een remmende factor bij klimaatbeleid, omdat die de aandacht van politici vaak naar de korte termijn trekt en klimaat juist een langetermijnfocus vraagt."

"Tegelijkertijd is draagvlak voor klimaatbeleid natuurlijk essentieel. De commissie-Brenninkmeijer adviseerde daarom in maart vorig jaar dat er klimaatfora moeten komen, die burgers echte inspraak (en eigenaarschap) geven met betrekking tot duurzame energie. Dat heeft in Nederland nog geen grote vorm gekregen. Ik geloof wel dat er inmiddels pilots zijn gestart."

Vraag van PaulMes: Waarom kijken we niet naar de bevolkingsgroei op aarde? Anders blijf je het met de maatregelen niet voor.

"De totale uitstoot van broeikasgassen is een product van vier factoren: het aantal mensen, de gemiddelde consumptie van die mensen, de hoeveelheid energie die nodig is voor die consumptie en het soort energie dat daarvoor wordt gebruikt. Alle factoren zijn belangrijk, maar consumptie is bijvoorbeeld sneller gestegen dan het aantal mensen."

"In relatie tot het nieuwe IPCC-rapport is dit ook een belangrijk onderwerp. Het laat zien dat de gevolgen van klimaatverandering onderling samenhangen en kettingreacties kunnen veroorzaken, maar daar kunnen ook heel andere gevolgen of oorzaken in mengen. Zo kunnen conflicten verergerd worden door droogten, maar gelijktijdig óók door bevolkingsgroei. Dus het is in deze context zeker een belangrijk onderwerp. Maar het is niet de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering: dat is de stijging van de gemiddelde consumptie."

Vraag van Richard_Hofstede: Inzoomend op Nederland: in hoeverre is het bestaan van ons land in gevaar als de zeespiegel stijgt naar onbeheersbare hoogtes?

"Eigenlijk behoorlijk sterk. Adaptatiedeskundigen denken dat er ernstige problemen ontstaan langs de Nederlandse kust vanaf circa 1 meter zeespiegelstijging, en dat klassieke kustbescherming met dijken en zandsuppleties niet langer toereikend is vanaf circa 2 meter. Dat komt doordat dijken lang niet overal effectief zijn. Nederland moet bijvoorbeeld veel rivierwater afvoeren naar de zee. Hogere dijken creëren een steeds grotere aanzuiging van zout grondwater, waardoor landbouw in problemen komt. Dan zit er ergens een economisch kantelpunt, waarbij de kosten van het behoud van de kwetsbaarste delen van laag Nederland steeds hoger worden. Het 'grotere' probleem is dat zeespiegelstijging niet ophoudt bij 2 meter."

"Wel maakt de hoogte van de toekomstige uitstoot nog veel verschil, met het oog op zowel de uiteindelijke hoogte van de zeespiegelstijging als de snelheid ervan. Als de opwarming onder de 1,5 graden blijft, zullen grote delen van de ijskappen van Groenland en West-Antarctica behouden blijven. Vanaf 2 graden is er een groot risico dat deze ijskappen volledig afsmelten. Dat is al meer dan 10 meter zeespiegelstijging, los van andere bronnen."

Vraag van Micha_: Het vorige IPCC-rapport was genadeloos hard en duidelijk, maar werd voor geen meter gedragen door politici en burgers. Dit zal met name zijn omdat men liever de kop in het zand steekt voor moeilijk nieuws. Hoe wordt ervoor gezorgd dat dit rapport beter wordt ontvangen en aanzet tot daadwerkelijke actie?

"Het IPCC is nadrukkelijk een wetenschappelijke organisatie en doet daarom geen politieke aanbevelingen. Wel zijn de IPCC-rapporten heel concreet bedoeld voor een politiek proces: ze vormen de inhoudelijke basis voor (onder andere) de VN-klimaatonderhandelingen. Het eerstvolgende echt belangrijke moment waarbij de inzichten van het (dan volledige) nieuwe IPCC-rapport besproken kunnen worden, is de klimaattop in Sharm-el-Sheikh in november. Die klimaattoppen zijn zelden doorslaande successen, omdat landen er ook bezig zijn met allerlei andere individuele politieke belangen. Hoe dat te doorbreken is, blijft een open vraag."