Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

Rusland valt Oekraïne binnen

In de nacht van woensdag op donderdag is Rusland Oekraïne binnengevallen. Volgens de Russische president Vladimir Poetin gaat het om een "speciale militaire operatie" met het doel Oekraïne te "demilitariseren en denazificeren". In werkelijkheid betreft het de onderwerping van Oekraïne door Moskou. Op NUjij spraken onze lezers massaal de hoop op een vreedzame oplossing uit. Zo ook Jex_Phoenix.

"Wederom een zwarte dag in de geschiedenis van de mensheid. Mijn hart gaat uit naar iedereen in dat gebied. Het doet pijn te denken dat we feitelijk na al die vreselijke oorlogen nog altijd niet in staat zijn om oorlog te voorkomen en in vrede naast elkaar kunnen leven. Het leven is zo kostbaar. Ik word er verdrietig van. Onvoorstelbaar dat dit gaande is."

Nederlanders in Oekraïne

In Oekraïne wonen tussen de honderd en tweehonderd Nederlanders. Veel lezers vroegen zich af waarom deze mensen het land niet al eerder ontvlucht waren. Lezer Lekker_Bier kan zich juist heel goed voorstellen waarom het lastig is om huis en haard achter te laten.

"Als ik daar mijn hele leven had, was ik ook wel gebleven. Je verkoopt niet zomaar je huis, je stopt niet zomaar met hypotheek betalen, je laat niet zomaar je bedrijf achter of je laat niet zomaar al je bezittingen achter. Dat doe je als je weet dat alles op het punt staat weggebombardeerd te worden of er een reëel risico dat je zelf gaat overlijden. Dat reële risico is er dus sinds vanmorgen. De EU laat de grens ook niet dicht, dus dit was een rationele beslissing."

Gijzeling in hartje Amsterdam

Dinsdagavond gijzelde een man urenlang tientallen mensen in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam. Hij eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta.

De gijzelnemer overleed de volgende dag in het ziekenhuis, verder vielen er geen gewonden. Op NUjij lieten lezers weten onder de indruk te zijn van het politieoptreden. Dennis_H verwoordt het als volgt:



"Ik heb bijzonder veel respect voor de actie van de politie gisteren. Ga er maar aan staan: de omstandigheden zijn altijd weer anders. Qua plaats, tijd, personen. Het kan ook nogal onvoorspelbaar zijn. Bovendien komen gijzelingen ook niet zo vaak voor en als het gebeurt, dan staan er mensenlevens op het spel. Ze hebben gisteren met zo ongeveer de minst mogelijke schade het beste resultaat behaald. Petje af!"

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.