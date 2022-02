De situatie rond de Russische inval in Oekraïne is onoverzichtelijk en dynamisch. Emoties lopen begrijpelijkerwijs hoog op. Vanuit een breder historisch en cultureel perspectief kunnen we echter wel beter begrijpen wat er nu gebeurt. Daarom kwam Nicolaas Kraft van Ermel, historicus van Oekraïne, Rusland en Polen aan de Rijksuniversiteit Groningen, een uur lang jullie vragen beantwoorden.

IntelligentSparks: Klopt het dat Oekraïne in het verleden meerdere keren verzocht heeft lid te worden van de NAVO, maar dat de NAVO dat weigerde? En zo ja, waarom? Van de andere kant: klopt het dat Rusland het conflict deed opwaaien op momenten dat Oekraïne bij de NAVO/EU wilde?



"Ja, Oekraïne heeft een dergelijk verzoek gedaan. Tegelijkertijd is het lang zo geweest dat een groot deel van de Oekraïense bevolking niet wilde toetreden tot de NAVO."

"Dat is na 2014 sterk veranderd. In 2008, na de Russische interventie in de Georgische regio's Abchazië en Zuid-Ossetië, heeft de NAVO gesprekken met Oekraïne min of meer op de zeer lange baan geschoven."

"De NAVO was toen intern sterk verdeeld over de vraag wat te doen met Oekraïne en Georgië. De Verenigde Staten en sommige Europese bondgenoten verschilden toen erg van mening. Daarbij komt dat je je sterk moet afvragen of Oekraïne destijds (en nu) zou kunnen voldoen aan diverse toetredingseisen die er voor het NAVO-lidmaatschap gelden."

"Het is waar dat de mogelijke toetreding van Oekraïne (en in 2008 ook Georgië) een belangrijke rol heeft gespeeld bij het steeds assertievere optreden van Rusland, omdat Rusland de NAVO vanuit het eigen wereldbeeld a priori als een dreiging beschouwt."

Damian_Verhulst: In hoeverre gaan wij in Europa last hebben van de verstoorde handel met Rusland, en waarom?



"Europa gaat dit op velerlei vlakken merken. De onzekerheid op de energiemarkt zal leiden tot hogere olie- en gasprijzen. Die zullen over de volle breedte worden doorberekend in de prijzen die wij allemaal aan de kassa betalen. De inflatie zal dus toenemen."

"Verder zullen er sommige sectoren die veel met Rusland handelen veel directer worden getroffen. Economisch gezien is deze situatie echter voor niemand goed."

Whodoesstillcare: Ik heb vrienden in Lviv, Nova Kakhovka, Kiev en Cherkasy wonen. Vrienden uit Kiev zijn inmiddels ondergedoken. Ik voel mij compleet machteloos. We reisden regelmatig naar elkaar af. Is er iets dat ik kan doen? Eventueel via de Nederlandse ambassade?



"Ik zou ervoor willen waarschuwen de Nederlandse ambassade, die op dit moment met een kleine staf in Lviv probeert Nederlanders in Oekraïne te helpen, niet te belasten. Deze mensen werken hard en hebben genoeg te doen."

"Wat u op dit moment kunt doen, is er voor mensen zijn: geef aan dat u aan ze denkt. Laat ze dat weten. Eventueel kunt u humanitaire hulp financieel ondersteunen. Ik begrijp de emotie die u ervaart, maar meer dan dat kunt u nu niet doen. Uw steun - met woorden - zal zeker worden gewaardeerd."

VMvE79: Is er iets te zeggen over wat de meeste Russen zelf van deze oorlog vinden?



"Zo in de algemeenheid is dat lastig te zeggen. Maar veel commentatoren waren - terecht - enigszins verbaasd over de mate van protest in Rusland. Ook het feit dat een aantal Russische burgemeesters (!) zich negatief over het Russische optreden heeft uitgesproken en dat er legio bekende Russen zijn die zich negatief uitspreken, laat zien dat oorlogszuchtige politiek allicht minder steun geniet dan dat je in eerste instantie zou verwachten."

"Bedenk echter ook dat de binnenlandse repressie in Rusland sinds 2012 enorm is toegenomen. Dus hoeveel mensen durven zich nu echt uit te spreken? Aan de andere kant is er ook een groot deel van de bevolking dat daadwerkelijk gelooft in de alternatieve realiteit die het Kremlin heeft gecreëerd."

Piew_Jans: De VS, EU en het VK hebben sancties afgekondigd. Mijn vraag is: hoe zwaar zijn die nu eigenlijk? Je moet nu toch echt gewoon naar het zwaarste 'geschut' grijpen? Ik snap dat militair deelnemen uitgesloten is, maar wat betekenen nu al deze woorden en zogenaamde economische sancties?



"Het zwaarste geschut wat er bestaat, is momenteel de totale economische isolatie van Rusland en zijn leiders. Veel andere antwoorden dan dat heeft de wereldorde die na de Tweede Wereldoorlog is gepoogd op te tuigen, waarin oorlog geen legitiem middel is, eigenlijk niet. Dat is meteen een van de zwaktes van het systeem waar we in zitten."

"Aan de andere kant: sancties tegen Iran hebben er voor het door Trump opgeblazen nucleair akkoord wel voor gezorgd dat Iran aan de onderhandelingstafel concessies heeft gedaan."

NinaB123: Hoe groot is de kans dat Rusland een van de NAVO-landen aanvalt? En komt daarbij de veiligheid van Nederland in gevaar, dat hier ook oorlog komt?



"Dit blijft tot op zekere hoogte koffiedik kijken. Maar je mag hopen dat Rusland zich realiseert dat artikel 5 van het NAVO-verdrag dan in werking treedt."

"Hoe groot reële gevaren voor Nederland in zo'n casus zijn, valt niet te zeggen. Dat hangt af van hoe de specifieke situatie in dat geval is. Het zou in ieder geval oorlog betekenen tussen het gehele NAVO-blok en Rusland."

HansWoudenberg: Is er geen technologische mogelijkheid om Poetin "gewoon" op afstand uit te schakelen?



"Dat zou een oorlogsdaad tegen Rusland zijn met desastreuze gevolgen."

