VMvE79: Is er iets te zeggen over hoe de meeste Russen zelf deze oorlog vinden?



Zo in de algemeenheid is dat lastig te zeggen. Maar, veel commentatoren waren - terecht - enigszins verbaast over de mate van protest in Rusland. Ook het feit dat een aantal Russische burgemeesters(!) zich negatief over het Russische optreden heeft uitgesproken en dat er legio bekende Russen zijn die zich negatief uitspreken laat zien dat oorlogszuchtige politiek allicht minder steun geniet dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Bedenk echter ook dat de binnenlandse repressie in Rusland sinds 2012 enorm is toegenomen. Dus hoeveel mensen durven zich nu echt uit te spreken? Aan de andere kant is er ook een groot deel van de bevolking dat daadwerkelijk gelooft in de alternatieve realiteit die het Kremlin heeft gecreëerd.