Pascal0000444 : Wat als Rusland ook andere niet navo landen aanvalt? Kunnen de sancties dan nog sterker worden? Of is Putin eigenlijk niet te stoppen?



Dit is uiteraard een puur theoretisch scenario. Het ligt er natuurlijk aan hoe ver de sancties die nu ingevoerd gaan worden zijn. Op een gegeven moment zit je aan een plafond met sancties omdat er niets meer te sanctioneren valt. Zolang Rusland zich niet mengt in NAVO-landen en de politieke wil in het westen niet bestaat met militaire middelen in te grijpen zijn sancties het enige middel dat voorhanden is.