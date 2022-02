Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdragen en discussies op een rij.

'Stille ramp' in verpleeghuizen tijdens coronacrisis

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voltrok zich in de verpleeghuizen een "stille ramp". Het kabinet verloor de verpleeghuizen in de eerste fase van de coronacrisis uit het oog. Daardoor waren de gevolgen voor ouderen in verpleeghuizen "ernstig".

Op NUjij worden veel persoonlijke verhalen gedeeld over de situatie in de verpleeghuizen tijdens de coronacrisis. Bijvoorbeeld het verhaal van P_A_123:

"Mijn schoonvader heeft meer dan twintig jaar voor zijn gehandicapte vrouw gezorgd. De laatste maanden verbleef zij in het verzorgingshuis en hij kwam twee keer per dag bij haar. Hij verzorgde haar liefdevol."

"Tot het verzorgingshuis opeens de deuren sloot. Hij mocht zijn spullen niet eens meer ophalen, geen afscheidsknuffel. We vroegen of hij via een hoogwerker voor het raam naar haar mocht zwaaien, maar dat mocht ook niet, dan zou iedereen dat willen. Ze werd nauwelijks meer van bed gehaald, heeft nog een enkele keer mogen beeldbellen maar raakte daar erg van in de war."



"Op een middag werd ze niet meer wakker uit haar slaap. Op haar begrafenis konden niet alle kleinkinderen komen, vanwege het maximumaantal bezoekers. Ik verwijt de overheid en zeker de verzorging niets, maar het is en blijft verdrietig. Zo zijn er vast duizenden verhalen. Het is goed dat er nu in de breedte wordt gekeken naar de impact van de maatregelen."

Lil Kleine onder vuur

Lil Kleine beheerste afgelopen week het nieuws omdat hij is opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Vrij kort na de aanhouding van Lil Kleine afgelopen weekend wordt duidelijk dat hij persona non grata is bij de radiostations: op Radio 538, Qmusic, 100% NL of FunX wordt hij niet meer gedraaid.

Op NUjij vragen veel mensen zich af waarom juist Lil Kleine niet meer wordt gedraaid. Er zijn toch wel meer artiesten die wat op hun kerfstok hebben?

J_Post_ddaead legt uit:

"De radiostations zeggen zelf dat het gaat om 'feelgood'. Als het publiek bij een artiest een slecht gevoel heeft, wordt die vervangen door een andere artiest. Dat de andere artiest vroeger misschien wel ergere dingen gedaan heeft, is niet relevant. Het gaat om het gevoel dat we hebben bij die artiest en zijn/haar muziek."

"En verrassend genoeg hebben we bij oudere artiesten vaak een rooskleurig beeld. Lang leve nostalgie. Daarnaast zeggen de radiostations zelf ook al: wij zijn geen rechtbank."

Drukte bij Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland heeft momenteel te maken met een piek in aanvragen voor juridische hulpverlening en aanmeldingen voor lotgenotengroepen voor zedenslachtoffers, vertelde een woordvoerder afgelopen week aan NU.nl. Dat is volgens de organisatie het effect van de grote hoeveelheid telefoontjes en chatberichten die Slachtofferhulp kreeg na de veelbesproken aflevering van BOOS over misstanden bij The Voice.

Op NUjij maakte dit onderwerp de tongen los. Anita_777nachtzuster heeft zelf bij een soortgelijke organisatie gewerkt en deelt haar verhaal:

"Jaren geleden werkte ik in de vrouwenhulpverlening. Wat ik daar allemaal gezien en gehoord heb, was schokkend. Nee, het is geen hype. Het is een probleem dat veel meer voorkomt dan we willen inzien. Vooral wanneer er kinderen in het spel zijn, is de problematiek vaak groot."

"Dit gaat ook niet zomaar over een opmerking. Ik denk dat we wel een onderscheid moeten gaan maken in de ernst van wat tegenwoordig al snel een zedenzaak wordt genoemd."

Lezer Supergirl verwoordt het als volgt:

"Goed om te zien dat Slachtofferhulp het allemaal nog aankan. Hopelijk gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van de hulp. Ik heb zelf met ze te maken gehad en vond het fijn dat ze de tijd nemen om naar je te luisteren, zónder een wekker die aangeeft dat je tijd voorbij is."

"Aan de andere kant is het natuurlijk diep triest dat zulk gedrag überhaupt gezien wordt als 'normaal'. En dat er een YouTube-programma nodig is geweest om dit probleem maatschappelijk op de kaart te zetten. Nu is het tijd dat men los gaat laten dat de dader altijd een man is en het slachtoffer altijd een vrouw. Het komt in alle varianten voor én grensoverschrijdend is niet altijd seksueel."

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.