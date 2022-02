Hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc gaf vrijdagmiddag een uur lang antwoord op jullie vragen over hoe we om moeten gaan met toekomstige pandemieën of nieuwe varianten van het coronavirus. De beste vragen en antwoorden lees je hier.

GoOfflineGoOutside: Hoe kunnen we in Nederland de volksgezondheid verhogen? Hoeveel effect zou het hebben als we meer voorlichting geven en meer preventief te handelen door bijvoorbeeld sportcoaches, voedingsdeskundigen en geestelijke gezondheid verbeteren?

"Natuurlijk is het verbeteren van de conditie, tegengaan van overgewicht en verbeteren van geestelijke gezondheid ook belangrijk in algemenere zin, maar dit zal een nieuwe pandemie niet voorkomen. Het zou er wel aan kunnen bijdragen dat een nieuwe infectie minder kans geeft op ernstige ziekte als minder mensen overgewicht hebben."

"Het is niet reëel om te denken dat een betere gezondheid ernstige ziekte tijdens een volgende pandemie kan voorkomen. Verbeteren van geestelijke gezondheid en vooral veel aandacht hiervoor tijdens een volgende pandemie zou een positief effect kunnen hebben op het zo goed mogelijk doorstaan van de onzekerheden en de maatregelen tegen zo’n virus."

Een Instagram-volger vraagt: Hoe weten we dat het nu echt het einde van de pandemie is?

"We zitten wel echt in een andere fase van de pandemie, waarbij veel meer mensen beschermd zijn tegen ernstige ziekte door vaccinatie en/of eerdere infectie(s)."

"Maar de pandemie is nog niet voorbij. Er zijn nog veel besmettingen wereldwijd en ook dagelijks veel doden door het coronavirus. Dat maakt dat er nieuwe varianten kunnen ontstaan die ook hier weer problemen kunnen gaan veroorzaken. Pas als er geen grote uitbraken meer zijn in verschillende delen van de wereld, is een pandemie voorbij. Dat punt hebben we nog niet bereikt."

Jongevrouw_: Hoe groot is het risico dat we in Nederland lopen doordat ze vooral in Afrika nog zo weinig gevaccineerd hebben?

"Zo lang er nog veel besmettingen zijn wereldwijd en een groot deel van de wereldbevolking niet is gevaccineerd, blijft het risico op het ontstaan van een nieuwe variant groot. Als die ziekmakender is dan de huidige variant of de opgebouwde immuniteit nog meer omzeilt, kunnen we daar ook in Nederland last van krijgen. Het is dus zeker van belang om er alles aan te doen om ook in bijvoorbeeld Afrika voldoende vaccins beschikbaar te krijgen."

wouterie: Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de volgende keer maatregelen worden getroffen die direct invloed hebben op de bescherming van de kwetsbare groep, en pas daarna effect hebben op de gezonde populatie?

"Helaas heeft de huidige pandemie laten zien dat het niet lukt om alleen de kwetsbare groep te beschermen door maatregelen. Het is nodig om het aantal besmettingen onder alle groepen in de samenleving te beperken. Daar zijn de maatregelen voor nodig en waren ze ook op gericht."

"Uiteindelijk komen namelijk ook infecties die eerst vooral onder jongeren rond gaan - bijvoorbeeld door 'dansen met Janssen' - toch bij de kwetsbare groep terecht. De groepen in de samenleving zijn niet van elkaar gescheiden. Mensen worden besmet door hun kinderen, jongere collega’s of bijvoorbeeld doordat er meerdere generaties in een huis wonen."

Waromdan: ​​De mens heeft met dit virus geluk gehad. Wat als de mortaliteit bij een volgende pandemie veel hoger is? Moeten we dan heel anders te werk gaan?

"Met de grote aantallen doden door het coronavirus en alle mensen die nog te maken hebben of krijgen met langdurige klachten, kan ik niet zeggen dat we echt geluk hebben gehad."

"Een nieuwe pandemie met een hogere mortaliteit is natuurlijk mogelijk. Hoe ernstiger de ziekte, hoe sneller er in het algemeen gegrepen zal worden naar meer en ingrijpender maatregelen om verspreiding tegen te gaan."

"In essentie zijn de maatregelen dan niet anders. Het zal blijven gaan om hygiënemaatregelen, testen, isoleren van zieken, contacten in quarantaine, goed bron- en contactonderzoek, ventilatie (bij overdracht via de lucht), mondneusmaskers en behandeling met virusremmers of antibiotica."

Een Instagram-volger vraagt: Worden er maatregelen getroffen om zoiets als dit te voorkomen?

"Je kunt niet alle pandemieën voorkomen, maar je kunt de kans wel verkleinen. De kans op een pandemie wordt kleiner als er beter zicht is op nieuwe virussen in wilde dieren en vee."

"De overdracht van dit soort virussen naar mensen is deels te voorkomen door bijvoorbeeld het uitbreiden van monitoring en het beperken van de jacht op wilde dieren en de handel daarin."

_J_W: Hoe veel besmettelijker kan een nieuwe variant nog zijn? Zitten we al bijna op een ‘maximale’ besmettelijkheid?

"Omikron is natuurlijk al heel besmettelijk. Er zijn weinig virussen bekend die nog besmettelijker zijn. Of we al op de maximale besmettelijkheid zitten, is moeilijk te zeggen. Als een nieuwe variant iets besmettelijker is en daarnaast nog iets gemakkelijker de opgebouwde immuniteit ontwijkt, dan kan die nieuwe variant besmettelijk genoeg zijn om daarmee toch omikron te verdringen."

