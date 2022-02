In ons maandelijkse spreekuur met de NUjij-redactie zat redacteur JD_V woensdag een uur lang klaar om al jullie vragen over het reactieplatform NUjij te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van PrimeN: Hoeveel moderators zijn er, en bespreken zij in overleg wanneer een reactie gepast of ongepast is, of welke uitgelicht wordt?

"We hebben iets meer dan tien moderatoren in totaal, maar we krijgen er binnenkort nog een paar bij. Afhankelijk van het moment van de dag verandert de bezetting ook: in de middag hebben we vaak drie tot vier moderatoren die tegelijk aan het werk zijn."

"Op die momenten wordt er inderdaad veel overlegd, ook over de gepastheid van reacties of welke reacties uitgelicht moeten worden. Voorheen - toen we nog fysiek op de redactie waren - ging dat natuurlijk wat makkelijker dan online, maar overleggen is nog steeds een belangrijk deel van het werk. Alleen dan nu via tekst of beeldbellen."

"We hebben ook altijd minstens één collega die de 'voorkant' aan het afspeuren is op zoek naar verhaalideeën en reacties om uit te lichten. De reeds uitgelichte reacties worden dan ook gelijk gecontroleerd om te kijken of de boel wel een beetje in balans is."

Vraag van Tv_Kenner_Angela: Is het niet beter om het modereren aan de gebruikers zelf over te laten? Zo heeft Tweakers al vele jaren een goed -1 tot +3-systeem, waarbij de -1-reacties verborgen worden en de +3 een uitgelichte reactie wordt.

"We hebben dit overwogen, maar er is toch voor gekozen om het modereren niet uit te besteden aan onze reageerders. De ervaring (bij sites als Reddit bijvoorbeeld) leert dat er vooral op mening wordt geup- of gedownvote, en niet op hoe waardevol de reactie is voor de discussie."

"We willen dat elke mening (mits deze conform onze huisregels is geformuleerd) op NUjij geplaatst kan worden, zonder dat die mening dan gelijk weggedrukt wordt omdat een grote groep vindt dat die mening niet welkom is."

Vraag van Sebasti: Soms is het lastig om het over bepaalde onderwerpen te hebben, zoals complottheorieën en misinformatie ontkrachten, omdat je dus termen gebruikt die geblacklist zijn. Zien jullie een mogelijkheid om dit toch mogelijk te maken, zonder dat je daarbij een vrijbrief geeft aan reageerders om misinformatie te verspreiden?

"We hebben inmiddels een hoop van die woorden toegevoegd aan de grijze lijst (verplichte handmatige moderatie) in plaats van de blacklist. Hierdoor zou dit een stuk minder vaak fout moeten gaan. Mocht het toch eens misgaan, stuur ons vooral een mailtje, dan pakken we het gelijk op."

Vraag van Universe_Lives: Mag het woord wappie niet gebezigd worden op NU.nl? Zijn er meer woorden?

"'Wappie' staat op een lijst met woorden die altijd eerst handmatig gecontroleerd moeten worden. Wanneer het gebruikt wordt om een ander te beledigen, plaatsen we het niet. Alleen als iemand geciteerd wordt of het woord in een niet-beledigende context gebruikt wordt, laten we het toe."

Vraag van Malle: Worden jullie af en toe niet moe van de polarisatie in de maatschappij? En hebben jullie moeite om onpartijdig te blijven?

"Dit is soms inderdaad best lastig. Zeker aan het begin van de coronacrisis vond ik het wel zwaar om de hele dag bezig te zijn met desinformatie over het coronavirus terwijl ik weinig mensen meer zag en de hele dag thuiswerkte. Na een tijdje kan je het wel een beetje van je af laten glijden, maar je neemt natuurlijk altijd wel íéts mee naar huis."

"Toch is het verrassend makkelijk om je eigen mening buiten beschouwing te laten zolang je houvast hebt in de vorm van huisregels. Zolang een reactie geen fatsoensregels breekt en goed onderbouwd is, vind ik het geen probleem om die reactie te plaatsen (of zelfs uit te lichten), ook als de verkondigde mening totaal niet overeenkomt met die van mijzelf."

Vraag van Steentje_Tik: Hoe belangrijk vinden jullie het om ook humor toe te staan in de reacties? Ik vind het leuk namelijk als jullie grapjes/humor doorlaten. En houden jullie veel rekening met de 'reputatie' (als in data; likes, aantal reacties, keren uitgelicht et cetera) in het beoordelen van het wel of niet toestaan van reacties?

"Voor humor is absoluut een tijd en een plek, en we moeten geregeld erg lachen om wat we voorbij zien komen. Maar we kijken hierbij wel naar onder welk artikel het staat. Een woordgrapje onder een artikel over een dier dat iets geks doet vinden we prima, maar onder een artikel over een ernstig ongeval natuurlijk niet."

"En je tweede vraag; we zien vaak niet eens de naam van de persoon wiens reactie we modereren, maar als we een gekke reactie tegenkomen kijken we natuurlijk wel naar de reactiegeschiedenis van die persoon. Dan wordt voor ons al vrij snel duidelijk of iemand gewoon een grapje maakte of dat dit een van vele ongepaste reacties is."

Benieuwd naar de rest van de vragen en antwoorden? Klik dan hier.