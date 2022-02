Vraag van Nureageerik: De openings- en sluitingstijden van 7 tot 22 worden zeker niet altijd aangehouden. Ik gok erop dat dit aan bezetting ligt: met hoeveel personen zijn jullie actief?

Hoewel ik de sluiting begrijp is het soms wel storend met berichten die na die tijd worden geplaatst, waar je best over wilt spreken met de community. Wijken jullie bij maatschappelijke impact ook af van die tijden?



In principe zijn we doordeweeks altijd open van 7 tot 23, en in het weekend van 8 tot 22. Als de bezetting wat lager is en/of het 's avonds erg druk is, kiezen we er soms voor om de reactiemogelijkheid iets eerder te sluiten zodat we de wachtrij kunnen wegwerken. Belangrijke nieuwsberichten die na sluitingstijd geplaatst worden hebben in principe geen invloed op onze sluitingstijd, maar bij zeer grote gebeurtenissen maken we hier wel eens een uitzondering in. Denk bijvoorbeeld aan de verkiezingen (zowel in de VS als in Nederland), of de avondklokrellen (als ik me niet vergis).