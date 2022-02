Vraag van Steentje_Tik: Hoe belangrijk vinden jullie het om ook humor toe te staan in de reacties? Ik vind het leuk namelijk als jullie grapjes/humor doorlaten. En houden jullie veel rekening met de 'reputatie' (als in data; likes, aantal reacties, keren uitgelicht et cetera) in het beoordelen van het wel of niet toestaan van reacties?



Voor humor is absoluut een tijd en een plek, en we moeten geregeld erg lachen om wat we voorbij zien komen. Maar we kijken hierbij wel naar onder welk artikel het staat. Een woordgrapje onder een artikel over een dier dat iets geks doet vinden we helemaal top, maar onder een artikel over een ernstig ongeval natuurlijk niet. We merken wel dat onze AI soms wat moeite heeft met humor, dus dat is wel iets voor ons om op te blijven letten.



En je tweede vraag; we zien vaak niet eens de naam van de persoon wiens reactie we modereren, maar als we een gekke reactie tegenkomen kijken we natuurlijk wel naar de reactiegeschiedenis van die persoon. Dan wordt voor ons al vrij gauw duidelijk of iemand gewoon een grapje maakte, of dat dit één van vele ongepaste reacties is.