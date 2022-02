De coronamaatregelen voor journalisten die verslag doen van de Olympische Spelen in Peking zijn ontzettend streng. Mag je wel buiten je hotelkamer komen? Hoe werkt het als je ergens iets wil gaan eten of kan dat helemaal niet? Hoe vaak moet je getest worden? Jeroen van Barneveld, onze verslaggever in Peking, zat een uur lang klaar om deze en andere vragen van onze lezers te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Vraag van John_Landmijn: "Klopt het dat het testen in China veel hardhandiger gaat dan in Nederland?"

"Dat idee kreeg ik wel toen ik bij aankomst op het vliegveld werd getest. Het stokje ging zo diep in mijn neus dat ik er een bloedneus van kreeg. Het voelde als een drilboor die nooit stopte. Gelukkig bleek dat een uitzondering. Hier in de olympische bubbel nemen ze alleen een keeltest af. Dat is ook geen pretje, maar dat is een coronatest in principe sowieso niet, haha. Verschillen met de testen in Nederland merk ik dus niet."

Vraag van Poarnemius_Maximus: "Wat doen jullie als jullie niet aan het werk zijn? Hoe vermaak je je op je hotelkamer? Is er bijvoorbeeld iets als Netflix?"

"Eigenlijk zijn we voor een groot deel van de dag aan het werk. Er zijn immers verspreid over de hele dag wedstrijden waar Nederlanders in actie komen, en daar moeten wij natuurlijk bij zijn. Werkdagen van acht uur zijn eerder uitzondering dan regel, en dan bedoel ik natuurlijk dat we veel langere dagen maken, haha. Gelukkig hebben we na de Spelen een lange vakantie om van deze marathondagen bij te komen."

"In ons hotel is er amper vermaak. Het internet is hemeltergend traag, er is geen gym en ook geen ontspanningsruimte. Het enige wat we hebben is een eetruimte waar we 's avonds aan een tafeltje kunnen zitten. Erg gezellig is dat ook niet, omdat er een tussenschot van plexiglas op de tafel staat. Elkaar verstaan doen we dan ook niet."

"Gelukkig biedt WhatsApp zo nu en dan uitkomst. Dankzij een VPN-installatie kunnen we gelukkig op alle westerse apps die in China verboden zijn, zoals WhatsApp, Facebook, Google en Netflix. Maar voor de gezelligheid hoef je momenteel absoluut niet naar China te gaan. Hier moeten ze nog ontdekken dat COVID-19 niet meer zo levensbedreigend is als twee jaar geleden."

Vraag van HighWayHouse: "Waarom is het zo belangrijk dat sportverslaggevers fysiek aanwezig zijn om verslag te kunnen doen?"

"De betekenis van het woord sportverslaggever geeft eigenlijk al antwoord op je vraag. We doen verslag van iets wat er gebeurt. En om verslag te kunnen doen, is het van cruciaal belang om daar fysiek bij aanwezig te zijn. Dan zie je in een stadion wat er gebeurt, welke sfeer er hangt en de emotie bij sporters. Dat krijg je allemaal niet mee als je naar een televisie kijkt. Dan zie je alleen wat de regisseur interessant vindt, terwijl wij verslaggevers op veel meer zaken letten. We moeten het geschraap van het ijs bij wijze van spreken willen horen."

"Voor interviews met sporters is een videoverbinding een alternatief. Dat is ook vaak gebeurd in de aanloop naar de Spelen. Maar het levert niet de persoonlijke gesprekken op die face to face vaak wel plaatsvinden. Een videogesprek is vaak plastisch en rommelig. Soms valt de internetverbinding ook nog eens uit."

"Het is te vergelijken met de eerste coronagolf, toen veel mensen videobelden met hun familieleden. Dat levert misschien ook veel minder mooie gesprekken op dan eenmaal samen in de woonkamer."

Vraag van Martijn_Veerman: "Hoe vrij kan je als een verslaggever bewegen in China? Wat kan je doen als je niet met het werk bezig bent?"

"Vrij bewegen is een illusie voor een verslaggever tijdens deze Winterspelen. Net als sporters, vrijwilligers en officials zitten wij in de zogenoemde olympische bubbel, volledig afgesloten van de Chinese bevolking. De Chinese overheid heeft deze afgesloten zone voor de olympiërs ingericht om te voorkomen dat de Spelen tot een corona-uitbraak leiden."

"Dat betekent dat we niet zomaar naar een stadion kunnen lopen, geen ommetje kunnen maken buiten het hotel en al helemaal niet de stad in kunnen. Daar wordt streng op toegezien. Ons hotel is afgezet met een groene schutting. Die wordt op elke moment van de dag, ook 's nachts, bewaakt door zes agenten. Bij het megagrote perscentrum staan niet alleen agenten, maar ook tientallen camera's. Elke voetstap van ons wordt hier gevolgd."

"Gelukkig staat dat ons werk als sportverslaggever niet in de weg. We worden in aparte taxi's, bussen en treinen naar het hotel en de stadions vervoerd, kunnen de wedstrijden zien en ook met alle sporters spreken, zij het op afstand en altijd met een mondkapje op. En aangezien we bijna de hele dag aan het werk zijn, missen we alle pleziertjes daarbuiten ook niet heel erg. Dit is geen schoolreisje, maar dagelijks hard werken."