Heeft de Nederlandse schaatsbond de ijsmeester in Peking daadwerkelijk gemanipuleerd om zo beter ijs voor Nederlandse schaatsers te krijgen? Waarom kiest topfavoriet Nils van der Poel zo de aanval? Daan de Ridder, onze verslaggever in Peking, zat een uur lang klaar om antwoord te geven op jullie vragen over de schaatsrel. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

GB: Hebben de Zweden concreet bewijs voor de grote woorden? Dat wil zeggen: hebben ze data verzameld waarmee ze eventueel een klacht zouden kunnen indienen? Het zou immers opvallend zijn als de Zweden spreken over een groot schandaal, maar vervolgens geen melding maken.

"De Zweden wijzen vooral naar het artikel op Schaatsen.nl. Daar lijkt KNSB-bewegingswetenschapper Sander van Ginkel inderdaad te zeggen dat hij - en dus de KNSB - invloed heeft gehad op de ijscondities. Zo zegt hij: 'Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar.'"

"Als je het artikel leest, kun je wel begrijpen waarom de Zweden boos zijn. Het zijn op zijn minst heel ongelukkig gekozen woorden. Volgens het Nederlandse kamp is dat ook wat het is: een ongelukkige woordkeuze van iemand die niet vaak geïnterviewd wordt. De Zweden zien het als bewijs van 'corruptie'".

Welkenaamisdanweloke: Hebben de 'ijswetenschappers' van andere nationale bonden ook regelmatig contact met de ijsmeester? En proberen zij ook invloed uit te oefenen op de ijsmeester?

"Als je op een schaatsbaan komt bij een training, is de kans best groot dat je schaatsers of coaches met de ijsmeester ziet praten. En ongetwijfeld zullen ze dan af en toe ook wel met een suggestie komen die in hun voordeel zou kunnen zijn. De vraag is of het ook lukt. Volgens Mark Messer, de Canadese ijsmeester in Peking, laat hij zich niet beïnvloeden."

Nelly_Theunissen: Heeft China zelf niet de verantwoordelijkheid om te beslissen hoe hard het ijs moet zijn? Ieder land zal toch proberen het beste eruit te halen?

"De verantwoordelijkheid ligt niet bij China. Dat heeft het maken van het ijs uitbesteed aan Mark Messer, normaal de ijsmeester op de Olympic Oval van Calgary en vier jaar geleden ook de baas over het ijs bij de Spelen in Zuid-Korea. Volgens de internationale schaatsbond ISU ligt de verantwoordelijkheid voor het ijs inderdaad alleen bij ISU en Messer."

Met_een_korrel_zout: Waarom zouden bepaalde omstandigheden voor de ene schaatser gunstiger zijn dan voor de andere? Als de omstandigheden sneller zijn, dan zijn ze toch sneller voor alle schaatsers?

"De theorie is dat Nederlanders liever hard ijs hebben, omdat ze gemiddeld zwaarder zijn dan de concurrentie en vooral ook gewend zijn aan hard ijs in Thialf, waarop het makkelijker glijden is. Maar je kunt je inderdaad afvragen of er omstandigheden bestaan die alleen goed zijn voor de Nederlanders en níét voor de concurrentie."

RikLarssen: Er valt her en der te lezen dat er veel commentaar is op mogelijke dubieuze beslissingen gedurende deze Olympische Spelen die in het voordeel van het organiserende land lijken te vallen. Wat is uw kijk hierop en is dit iets wat ook onder de sporters zelf beleefd wordt?

"Het klopt dat er wat beslissingen in het voordeel van de Chinezen zijn uitgevallen bij het shorttrack. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen daar dubieuze redenen aan ten grondslag liggen. Waar scheidsrechters beslissingen nemen, zijn er altijd discussies, in welke sport dan ook. Dat is geen (direct) bewijs van invloed van het organiserende land. Gister kreeg de Chinese favoriet Ren Ziwei bijvoorbeeld ook gewoon een penalty in de halve finales van de 1.500 meter. Ik heb geen Nederlandse shorttrackers gehoord die hier vraagtekens bij hebben gezet."

Referee: Eerste vraag: Wat gaat er nu gebeuren? Heeft dit gevolgen voor de wetenschapper, de KNSB of onze schaatsers? En de tweede vraag: Nils won de 5 kilometer met een kleiner verschil dan verwacht. Is hij bezig met psychologische oorlogsvoering om zijn directe tegenstanders minder te laten presteren? En is dit niet net zo unfair als waar hij het Nederlandse team nu van beticht?

"De eerste vraag: dat is lastig te voorspellen, maar ik denk dat de gevolgen wel mee zullen vallen. Vergeet niet dat de Spelen ervoor zorgen dat alles flink uitvergroot wordt. Misschien komen er wat strakkere richtlijnen over contact tussen landen en ijsmeesters. Nu gebeurt dat vaak informeel, op de baan. Maar zelfs dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat Van Ginkel betreft: hij werkt al jaren tot volle tevredenheid voor de KNSB en het lijkt me uitgesloten dat er gevolgen voor hem zullen zijn. Behalve misschien dat hij voorlopig de media mijdt."

"De tweede vraag: het zou kunnen dat dit onderdeel is van een plan van Van der Poel om zijn (Nederlandse) tegenstanders af te leiden, vlak voor de 10 kilometer. Hij heeft niet voor niks gekozen voor heel harde woorden. Maar of dat écht zijn intentie was, dat weet alleen Van der Poel zelf."