Tijdens ons maandelijkse online spreekuur met de hoofdredactie van NU.nl zat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman een uur lang klaar om al jullie vragen over ons beleid en onze journalistieke afwegingen te beantwoorden. Lees hier een selectie van de beste vragen en antwoorden.

Bert3: Volgens mij is het een goed journalistiek gebruik om verdachten niet met de volledige achternaam aan te duiden, maar met de eerste letter (bijvoorbeeld Jos B.), zolang de verdachte nog niet schuldig is bevonden. Waarom wordt daar bij misbruikschandalen van afgeweken, zoals het geval is bij Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, Marc Overmars en Gijs van Dijk? Alleen bij Ali B wordt dit principe toegepast.

"Standaard hanteren we inderdaad de voornaam en de eerste letter van de achternaam in onze berichtgeving. Ons uitgangspunt is daarbij het recht op privacy. Maar we maken een uitzondering bij bekende personen en mensen die zelf in de openbaarheid zijn getreden. Hen brengen we wel volledig in beeld en anonimiseren we niet. Het zou een beetje gek zijn om het te hebben over de zanger Marco B. Jeroen Rietbergen koos er zelf voor om in de publiciteit te treden. En Ali B is een artiestennaam."

MKindezon: U bent onderdeel van de 'MSM', zoals het door een kleine (extreme) groep wordt verwoord. Hoe vindt u het om constant weggezet te worden als leugenachtig en eenzijdig?

"Ik heb niet het idee dat we constant zo worden weggezet, maar ik ben zeker niet doof voor de kritiek. Wij hebben daarom bij NU.nl ook een onderzoek opgezet om hiernaar te kijken. Wat doen we niet goed? Wat kunnen we van de kritiek leren? Aan de andere kant moet ook worden gezegd dat het vertrouwen in NU.nl (net als in andere media) al jaren behoorlijk groot is."

Nominalisme: Hoe ziet u de balans tussen negatieve en positieve berichtgeving? Ik vind persoonlijk dat er te veel nadruk wordt gelegd op de negatieve uitzonderingen in de maatschappij en te weinig op de positieve uitzonderingen. Aangezien nieuws het benadrukken van afwijkingen en uitzonderingen in de maatschappij is: vindt u niet dat NU.nl een rol moet spelen in het meer naar voren brengen van positieve context in plaats van moet zoeken naar het volgende negatieve bericht?

"We zoeken niet actief naar negativiteit, maar het klopt wel dat journalisten meer letten op de dingen die niet goed gaan dan op de dingen die wel goed gaan. Dat heeft ook te maken met onze taak als waakhond in de samenleving. We hebben hier op de redactie ook regelmatig gesprekken over. En ik heb de indruk dat we er ook meer oog voor hebben dan eerder. Niet alleen door ons wekelijkse overzicht met goed nieuws, maar bijvoorbeeld ook in onze klimaatberichten. Onze verslaggever Rolf Schuttenhelm bracht onlangs het nieuws dat Nederland in vier jaar tijd is uitgegroeid tot Europese koploper op het gebied van zonne-energie."

dr_bunsen_honeydew: Ik heb vaak moeite om 'oude' artikelen terug te vinden om iets te verifiëren of zo. De zoekfunctie is wat dat betreft suboptimaal. Ik weet dat het gezegde is: in de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt. Maar soms zit een artikel heel diep weggestopt.

"Ik moet daar eerlijk in zijn: de zoekfunctie in onze app is niet goed. Daarvoor ga ik ook altijd naar Google. Dat is een slecht verhaal, maar we hebben in het verleden gezien dat er niet heel veel vraag is naar zoeken op NU.nl - terwijl de investering die het kost om het goed te maken wel groot is. Dan moeten we keuzes maken."

"Wat ik trouwens zelf ook veel doe: artikelen opslaan. Dat kun je doen door op het bladwijzericoontje te klikken als je in een stuk zit."

SirTea30: Als hoofdredacteur van een nieuwssite die maandelijks bijna de helft van het land bereikt, kunt u in potentie een vrij grote invloed hebben op het maatschappelijk debat. Tot in hoeverre beïnvloedt dit de afwegingen en keuzes die u moet maken op redactioneel vlak? En zijn deze veranderd naarmate u langer werkzaam bent als hoofdredacteur?

"Uiteraard ben ik erg trots op het feit dat we zo veel mensen bereiken. Dat geeft ons allemaal ook veel voldoening, want wij willen graag zo veel mogelijk mensen vertellen wat er gebeurt in de wereld. Dat doen we zo objectief en feitelijk mogelijk. Wel heb ik de redactie van NU.nl in de afgelopen tien jaar zien groeien en volwassener zien worden."

"We zijn niet meer alleen volgend, maar kiezen ook voor verhalen die we belangrijk vinden. Dat zie je onder andere in onze klimaatverslaggeving. Daar hebben we niet voor niets twee verslaggevers voor in dienst. Racisme en discriminatie is ook iets wat vaak terugkomt in onze berichten. De Nederlandse samenleving verandert, dat levert veel belangrijke journalistieke verhalen op."