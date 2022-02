Vraag van QR_B: Ik begrijp dat jullie zo veel mogelijk objectief nieuws proberen te presenteren, maar soms mis ik een kritische kanttekening als het gaat om buitenlandse regeringen, politieke leiders, overheid beslissingen etc., waarom komt dit niet altijd zo groots of nadrukkelijk naar voren in jullie nieuwsartikelen? Hebben jullie journalisten in dienst die wel op pad gaan op zo journalistiek te bedrijven?



"Wij hebben zeker ook verslaggevers in dienst, die op pad gaan om verhalen te maken. Maar ik weet niet of dat een antwoord is op je eerste vraag. Want ook deze journalisten doen objectief en feitelijk verslag van het nieuws. Wat jij zoekt, klinkt meer als het werk van commentaren of columnisten. Die werken niet bij NU.nl."